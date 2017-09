¡DE LOCOS! Atención al rival asiático del cuarto de Concacaf por ir al Mundial

Corea del Sur, Siria, Uzbequistán, Australia, Arabia Saudita o Emiratos Árabes. Uno de ellos se disputará el medio boleto al Mundial de Rusia en octubre contra el cuarto clasificado de la Concacaf que en este momento es Honduras a falta de tres fechas por cerrar el hexagonal.

Para entender la difícil eliminatoria al Mundial de Rusia, hemos hecho una lista de probabilidades y los rivales que están vivos en esta zona, la mayoría son superiores en fútbol a los equipos de Concacaf que se pelean ese medio cupo, dejando un poco de lado a Estados Unidos.

En Asia, los dos primeros de grupo clasifican directo al Mundial. Luego, los terceros de cada grupo, juegan un repechaje y el ganador de esta llave, será el rival del cuarto clasificado de la hexagonal que jugará en noviembre por ese boleto a Rusia 2018. Así se define en ASIA:

CLASIFICIÓN DIRECTA Y REPECHAJE GRUPO A:

* Corea del Sur necesita vencer a Uzbequistán para asegurar su pase al Mundial. Si empata y Siria vence a Irán, los sirios serían los clasificados en el grupo A.

* Si Uzbequistán derrota a Corea del Sur y Siria pierde o empata con Irán, los uzbecos serían los clasificados al Mundial y la repesca la disputaría Corea del Sur.

* Siria puede clasificarse al Mundial venciendo a Irán por una diferencia de dos goles y que Corea del Sur empate o pierda por la mínima contra Uzbequistán.

Corea del Sur todavía no tiene asegurado su boleto y si pierde podría jugar el repechaje. Foto FIFA

CLASIFICACIÓN DIRECTA Y REPECHAJE GRUPO B:

* Arabia Saudita necesita vencer a Japón para clasificar directo al Mundial. También clasifica empatando siempre y cuando Austrialia pierda con Tailandia y que Emiratos Árabes pierda o empate contra Irak.

* Australia necesita vencer a Tailandia y que Arabia Saudita pierda con Japón. Ambos tiene 16 puntos. Entonces los saudíes quedarían en el repechaje, siempre y cuando no pierdan con goleada ante Japón.

* Emiratos Árabes necesita vencer por una buena diferencia de goles (tiene -2) a Irak y que Australia pierda contra Tailandia y Arabia Saudita caiga contra los japoneses.

* El clasificado a repechaje en este grupo sería Arabia Saudita si empata o pierde con Japón y Australia derrota a Tailandia.

* Australia quedaría en el repechaje sí empata o pierde incluso contra Taliandia y Arabia Saudita empata o derrota a Japón.

ASÍ SE JUEGA EL REPECHAJE EN ASIA:

* En esta zona, los dos primeros de cada grupo avanzan directamente al Mundial de Rusia. Los que se ubiquen en la tercera posición, juegan entre ellos una repesca en octubre y el ganador de la serie, clasifica al repechaje final contra el cuarto de la Concacaf.

* En la zona de Concacaf, Honduras, Panamá y Estados Unidos, son los que podrían ser los rivales de los asiáticos, Corea del Sur, Siria, Uzbequistán, Australia, Arabia Saudita o Emiratos Árabes.

* Los partidos de ida del repechaje final para la clasificación al Mundial de Rusia, se disputan así: El clasificado de Concacaf juega de visita en la fechas Fifa de Noviembre, luego cierra la llave eliminatoria jugando en casa.

ASÍ SE JUGARÁ LA ÚLTIMA JORNADA ESTE MARTES:

Australia vs Tailandia

Irak vs Emiratos Árabes

Irán vs Siria

Catar vs China

Izbekistán vs Corea del Sur

Arabia Saudita vs Japón

TABLAS DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA ASIÁTICA:

Irán es el único que ha logrado la clasificación directa al Mundial en este grupo.