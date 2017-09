Juan Carlos García, el último héroe de Honduras ante EEUU que ahora vive un momento difícil en su vida

El último partido de Honduras ante Estados Unidos en eliminatoria fue en el estadio Olímpico de San Pedro Sula el 6 de febrero del 2014 para el Mundial de Brasil, y fue Juan Carlos García y Jerry Bengtson quienes anotaron para darle el triunfo a los 'catrachos'.

SAN PEDRO SULA SE ALISTA PARA JUEGO DE HONDURAS ANTE EEUU

El ex jugador del Marathón, Olimpia y Wigan, ahora ya alejado del fútbol lucha por su vida, vive en Inglaterra, país en el que ha recibido apoyo en sus tratamientos de leucemia.

JC García es recordado por el gol de 'chilena' que le marcó a la selección de las barras y las estrellas en la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018.

¿QUÉ ES DE SU VIDA?

"Mi vida ha dado un giro de 180 grados, de estar haciendo algo toda tu vida y luego apartarte, pero no para mal, porque viendo las cosas desde otro punto de vista me doy cuenta que el fútbol no lo es todo y he aprendido a valorar cosas que antes no apreciaba, he aprendido a ver situciones que antes no miraba y eso no tiene precio, vale más eso, yo extraño el fútbol, pero como te digo, viendo las cosas por otro ángulo que es por el cual yo las veo, he aprendido mucho".

JUAN CARLOS GARCÍA HABLA PARA DIEZ Y REVELA TODO LO QUE VIVE EN INGLATERRA

García aseguró que recibió todo el apoyo del Wigan mientras tenía contrato, ahora el equipo de la tercera división de Inglaterra le ayuda, pero ahora ya es algo voluntario.

El ex seleccionado hondureño fue sinceró y asegura que extraña el fútbol "De un 100, lo extraño un 100%", comentó a Diez.

Ahora el catracho de 29 años vive en Inglaterra con su esposa e hijos, alejado del fútbol, pero asegura que hace ejercicio para mantenerse en buena condición física.