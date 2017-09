Romell Quioto: "Necesitamos el apoyo de la afición"

El "Romántico" le hace un llamado a la afición para que llenen el estadio Olímpico.

"Contentos por el resultado, eso era lo que queríamos y lo conseguimos gracias a Dios, nos toca recuperarnos y ya estamos solo pensando en el partido del martes", dijo.

Quioto hace un llamado para que los aficionados lleguen a arropar a la H este martes ante los Estados Unidos. "Esperemos que después de este triunfo la afición pueda acompañarnos en el estadio, necesitamos de el apoyo de ellos, creo que eso será lo más importante para salir a buscar esos tres puntos ante los Estados Unidos", expresò.

Y agregó: "Creo que podemos sacar esos seis puntos, estamos en nuestra casa y será un partido bastante difícil y muy diferente al de anoche, pero la localía pesa bastante".

La selección de USA no contará con el delantero Jozy Altidore, pero Quioto afirma que no es ventaja que el peligroso atacante no esté en ese partido. "Yo creo que no es ventaja que no esté Altidore, tienen a Dempsey que es un hombre muy peligroso en el área y tenemos que tener mucho cuidado, lo repito, será un partido muy complicado".