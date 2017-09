Brayan Beckeles: "Nosotros lucharemos por obtener el triunfo"

El defensor del Necaxa de México, Bryan Beckeles, no pudo ver acción ante Trinidad y Tobago por acumulación de amarillas, pero seguramente podría jugar ante la Selección de Estados Unidos este martes. El lateral manifestó que fue "importantísimo" obtener los tres puntos anoche para seguir en la pelea de clasificar al mundial.



"Ya solo estamos pensando en el partido del martes, tratar de buscar esos otros tres puntos ya lo que ocurrió anoche es parte del pasado, nos enfocamos solo en la selección de Estados Unidos, es lo único que pasa por nuestra mente", dijo.

VER: TABLA DE POSICIONES DE LA HEXAGONAL DE CONCACAF



"La eliminatoria ya cambió ahora, estamos buscando esa clasificación, sabemos que la afición está alegre por el triunfo de anoche y eso es positivo y en este momento debemos estar más unidos que nunca", explica.



La derrota de los Estados Unidos ante Costa Rica en casa, Brayan considera que lo peor que pueden hacer es relajarse, y afirma que no bajarán los brazos para buscar el boleto directo. "Tanto ellos como nosotros estamos urgidos de puntos, nosotros lucharemos por obtener el triunfo, de verdad que para eso ocupamos el apoyo de la afición en el estadio, que esté ahí para empujarnos, los necesitamos más que nunca", dijo el lateral.



"Sabemos que el partido es complicado, pero para eso estamos trabajando, no paramos de hacerlo porque de corazón queremos darle la alegría a la afición, todos nos la merecemos, el camino no ha sido nada fácil pero estamos en la pelea, y todo depende de nosotros mismos", explicó.