Honduras ensaya con el calor de San Pedro Sula para tumbar a Estados Unidos

La Selección Nacional de Honduras revestida de nuevos ánimos tras una victoria balsámica en Trinidad y Tobago, entrenó este domingo en el estadio Olímpico de San Pedro Sula, justa a la hora y con el clima que enfrentará a Estados Unidos.



El calor sin duda puede ser uno de los aliados de la Bicolor ante el conjunto de las barras y las estrellas y quizás, por esta razón el colombiano Jorge Luis Pinto realizó su penúltimo ensayo para este encuentro.

VER: TABLA DE POSICIONES DEL HEXAGONAL DE LA CONCACAF



Pinto repetirá la mayoría del once que jugó ante los trinitenses, pero realizará al menos dos cambios. Uno es por la suspensión de Emilio Izaguirre, cuyo lugar ocuparía el olimpista Ever Alvarado. Además, es casi seguro que Brayan Beckeles volverá al omce titular luego de cumplir suspensión por amarillas en la jornada anterior.



Parece que el técnico nacional también se plantea la posibilidad de mandar de inicio al volante del Tenerife Bryan Acosta, que no estaba disponible para la jornada anterior.



El tridente formado por Antony Lozano, Romell Quioto y Alberth Elis se mantendría, aunque Carlo Costly también lucha para aparecer desde el arranque en el crucial juego ante los norteamericanos.



AMBIENTE

Hay que destacar que en la Bicolor, el estado anímico ha mejorado de forma evidente. Hay una gran alegría, que deriva en optimismo.



De hecho, en el tradicional rondo que los jugaores realizan antes del entreno, hubo risas escandalosas, bromas y mucha camaradería. Se percibo la buena vibra que priva en el grupo.



DATOS

-El colombiano Jorge Luis Pinto habló con Donis Escober, recuperadode su lesión, por unos cinco minutos.



-Emilio Izaguirre es la única baja de la Selección al acumular la segunda amarilla ante Trinidad.



-Los seleccionados asistirán este domingo a una cena ofrecida en el Club Hondureño Árabe.