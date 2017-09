Alberth Elis advierte: "Este es el partido para levantarnos"

Alberth Elis, anotador del segundo gol en Trinidad y Tobago, afirmó que este grupo está fuerte para intentar encaminar la eliminatoria en el crucial juego ante Estados Unidos. En el olvido ha quedado el fatídico día que la Selección cayó 6-0 en San José de California, "ahora a nosotros nos toca hacer lo que sabemos", dice Albert.



La "Panterita" sugiere que al conjunto de la barras y las estrellas hay que atacarlo desde el inicio: "Sabemos que estamos en nuestra casa. Los tres puntos ante Trinidad ya no sirven ahora, tenemos que salir a buscar el partido. Tenemos una buena selección, estamos juntos, estamos fuertes y el martes debemos a hacerlo de la mejor manera".

Elis observa un escenario totalmente diferente a la noche cuando fueron goleados por EUA: "Estamos en casa. Con nuestra gente, con nuestro clima. Tenemos que hacer un partido mucho mejor del que hicimos en San José ese día. Fue muy duro, nos pasaron por encima, pero ahora a nosotros nos toca hacer lo que sabemos y salir a buscar el partido".



El artillero catracho habla que ante Estados Unidos tiene la oportunidad de olvidar actuaciones pasadas: "Creo que todavía no se ha ganado nada. Todos queremos estar en ese Mundial. Aquí (de local) no lo hemos hecho bien en los últimos juegos y este es el partido para levantarnos, seguir la ruta para estar en Rusia 2018".

Añadió también: "Estamos sabidos de lo que es este partido. Es un sueño para los que no hemos podido estar en un Mundial, queremos estar en Rusia y vamos a luchar para eso", manifestó.



Alberth no quiere pensar en algo que no sea la victoria: "Pienso que lo importante es ganar, es lo que queremos todos, pero esto es fútbol y no se sabe que pasará. Si nos toca empatar vamos a seguir luchando, después quedarían dos partidos".