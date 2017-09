Pinto sobre el 6-0 en San José: "Estamos heridos, ojalá mi equipo pueda sentir eso y reaccionar bien"

El estratega de la Selección de Honduras, Jorge Luis Pinto, siempre va de frente cuando da una valoración de determinado tema. El colombiano, previo al duelo ante Estados Unidos no se guardó nada.

Pinto desmenuzó en pocos minutos lo bueno y lo malo del juego de la 'H' en Trinidad y Tobago, así mismo habló sobre la revancha que Honduras tiene ante la selección gringa después de aque horrendo 6-0 en San José.

El director técnico sabe que no será un partido fácil y, por eso, en entrevista a Telemundo, ha dejado los puntos claros.

LO QUE DIJO:

Lo que le gustó ante Trinidad: "El cambio de mentalidad, la seguridad, la actitud y el deseo de ir para adelante desde un comienzo, eso me encantó, a veces cuesta, a veces no se da".

Lo que menos le gustó: "De pronto al final, en la expulsión (de Trinidad y Tobago) nos confundimos un poco, perdimos el orden, tuvimos unos minutos de apremio, donde así como pudimos haber hecho otro gol también nos habían podido empatar".

Qué debe mejorar ante USA: "La continuidad de lo que propone y la seguridad con la pelota en momentos críticos, no críticos de cuando se vaya perdiendo, sino de controlar el partido".

¿Le sorprendió el triunfo tico ante USA?: "No he visto el video, Costa Rica es un equipo que tiene cosas, el promedio de jugadores en partidos oficiales casi es de 50 por jugador, eso da mucha madurez, mucho comportamiento y mucha regularidad".



¿Habrá revancha del 6-0?: "Ojalá pudiéramos. Es duro el partido, lo reconocemos. El partido contra Estados Unidos lo tengo todavía y no va a ser fácil que lo olvide, no sé hasta cuándo, sigo mirándole cosas a ese juego, y no voy a estar tranquilo hasta que no encuentre algo".



¿Cómo jugarlo?: "Es un partido que representa mucho para el país, para la gente que ama el fútbol aquí. Fue feo, vergonzozo (el 6-0), estamos heridos, ojalá mi equipo pueda sentir eso y reaccionar bien ante este partido".