Jorge Luis Pinto: "Este partido ante EUA representa todo para ir a un Mundial"

El entrenador de la Selección de Honduras, Jorge Luis Pinto, habló del partido contra Estados Unidos, confirmó la presencia de Brayan Beckeles de titular por Félix Crisanto.

Pinto da la clave principal de este partido. "Siendo protagonista, es un partido determinante en nuestro proyecto al Mundial. Todos los jugadores y directivos estamos motivados, tenemos futbolistas importantes para buscar el encuentro", dijo el colombiano.

Don Jorge Luis no olvida la paliza que le recetó Estados Unidos en la ida y no descarta una venganza. Por eso está llamando a los jugadores a ser determinantes en este duelo de este martes.

"En los primeros 20 minutos hacía tiempo que no me hacían esos goles, pero estamos totalmente sabidos, ese es un partido que será difícil que se me olvide. Eso ya pasó y vamos a enfrentar a EUA sin temor, vamos a buscar neutralizarlos, tenemos jugadores que ya los conocen como Quioto, Elis y Antony que son importantes".

Honduras necesita ganar este partido para aspirar a clasificar al Mundial. Pinto lo maneja como el juego de la vida. "Este partido representa todo profesionalmente para ir a un Mundial. Debemos tener mucha concentración que es factor clave, seguridad en todos los detalles, buscar los espacios, ganarle la espalda a los defensas".

Sobre el tridente en ataque, Lozano, Elis y Quioto, Pinto no dio pistas si los va a utilizar o se decanta por Carlo Costly. "Voy a pensarlo esta noche y mañana vamos a saberlo", comentó.

El entrenador le hizo un llamado a la afición hondureña. "Que nos apoyen, que nos griten que los jugadores lo necesitan en un partido tan determinante y clave".

Finalmente comentó que hay un jugador diferente en Estados Unidos a quien deben frenar. "Cint Dempsey juega, es uno de los jugadores más peligrosos y de cuidado que tenemos que neutralizar en el terreno de juego, de él vamos a estar muy pendientes".