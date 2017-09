Beckeles: “Hay que poner mucho coraje y personalidad con la pelota”

Follow @kelvinDIEZ

Brayan Beckeles será titular mañana contra Estados Unidos. El futbolista recordó a su amigo Juan Carlos García quien lucha contra la leucemia y fue el último héroe contra los norteamericanos jugando en San Pedro Sula.

"Miro muchos periodistas y siento que se está viviendo el partido desde antes, igual nosotros desde antes de la convocatoria contra Trinidad y Tobago lo estamos viviendo. Si el profesor Pinto decide que juegue yo o Félix Crisanto, vamos a aceptarlo porque Crisanto hizo un gran partido el viernes", inició diciendo Beckeles.

Y siguió: "No tenemos que pensar como vengan ellos, nosotros estamos claros que nuestra meta es ir al Mundial. Tenemos que ganar siendo inteligentes, ellos son una buena selección pero nosotros tenemos que hacernos sentir, tener el apoyo de la gente, toda Honduras tiene que estar unida. Espero podamos ganar".

Jorge Luis Pinto lo confirmó como titular y así lo reflejó el jugador del Necaxa de México. “Se hizo un gran juego en Trinidad, me tocó vivirlo en las graderías, se manejó el partido y creo que el único cambio hasta ahora es el de Emilio Izaguirre porque esta expulsado pero está Mango Sánchez y Ever Alvarado y allí el profe tiene muchas opciones. No importa quién juegue, lo importante es que Honduras gane”.

Además agrega: "Dios nos dio el don de poder jugar el futbol, les digo a mis compañeros que tenemos la obligación de sacar los tres puntos. Va ser un partido donde no solo se sentirá la media cancha, está en juego la alegría del pueblo y para poder sacar ese resultado tenemos que defender y atacar bien. Ellos tiene buenos jugadores, nosotros también y van a dar lo mejor para celebrar todos juntos".

Beckeles hace un llamado de esos que motivan. "Hoy por hoy tenemos un pueblo que nos va a exigir ganar, aquí no importa a quien te enfrentes, tenemos que tener ritmo poner mucho coraje y personalidad con la pelota, defender bien para ganar. Lo importante será sacar los tres puntos y que sea un partido lindo".

Para cerrar remató: “Lo vamos a hacer por la gente porque ellos van a estar allí haga calor o frío. Ese gol de Juan Carlos García lo tengo en mi cabeza, ese video lo miro y lo miro porque me llevo bien con él. Creo que si anotamos no importa como sea el gol se va a sentir lo mismo. Hay muchas personas en la vida que sufren mucho y creo que la Selección puede darles una alegría”.