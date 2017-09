Tim Howard: "Sabemos lo peligroso que son los hondureños"

Tim Howard, portero y capitán de la Selección de Estados Unidos, reconoce lo difícil que será el juego contra Honduras este martes (3:30PM) por la jornada ocho de la hexagonal de Concacaf rumbo a Rusia 2018.

VER CALENDARIO DEL HEXAGONAL DE CONCACAF

El meta estadounidense dice que ha tenido "buenos y malos" días en suelo hondureño por lo que no se confía de lo que pueda pasar. Sabe que un empate en el Olímpico tampoco es mal resultado por la diferencia de goles.

Ya has estado en este estadio antes, ¿qué esperas para el juego de mañana (hoy)?

Hemos jugado algunas series aquí, es una plaza difícil y buena para jugar. Siempre esperas que sea duro en estos lugares para la eliminatoria y los elementos que se juntan para este partido.

Después de la derrota del viernes, ¿cómo se prepara un partido como este?

Así son las eliminatorias en Concacaf, siempre tienes días difíciles y buenos días. Tratamos de no ver atrás, de mejorar en las cosas que hicimos mal. Tienes que empujar a tus compañeros ha hacer un mejor encuentro después de una derrota. A veces te encuentras en situaciones como la de unos días atrás y nosotros sabemos que tenemos que sacar un buen resultado mañana (hoy)

¿Cambia la circunstancia de este juego después de la derrota del viernes?

No, yo creo que nosotros tenemos que salir a ganar el juego. Un punto no es lo peor posiblemente y quizás no es una gran cosa pero sabemos que al final del día no es lo pero pero estamos enfocados en ganar.

¿Es un buen resultado el empate por la diferencia de goles?

Pienso que la diferencia de goles nos ayuda sin dudarlo, por eso no podemos fallar en el partido de mañana (hoy).

Tim, ¿qué piensas de la Selección de Honduras?

Es un buen equipo que tiene grandes jugadores que incluso juegan en la MLS y por eso los conocemos. En casa serán totalmente diferente de lo que fue el partido que jugamos en San José. Sabemos lo peligroso que son los hondureños.

Lea más: Este sería el 11 de Bruce Arena para enfrentar a Honduras este martes

¿Es una plaza dura Honduras para ustedes?

Sí, es una plaza muy dura. He tenido buenos y malos días aquí en este país, pero sí es muy difícil.

¿Cómo miras el calendario que tienen?

Yo pienso que debemos ganar lo que nos resta. Estados Unidos debe ganar.