Así se viven las horas previas del Honduras-USA en el hotel de la 'H'

El hotel de concentración de la Selección Nacional vive horas apacibles antes del encuentro contra Estados Unidos, pactado a las 3:36pm en el estadio Olímpico.



Mientras el equipo de utilería ya está siendo trasladado al recinto metropolitano, los seleccionados han tomado su desayuno y se toman el último descanso previo al juego. Esperan por una merienda antes salir el sitio de la batalla, que será alrededor de la 1:30pm.



Por los pasillos del hotel se ve caminar a Maynor Figueroa y Carlo Costly. "Choco" Lozano saluda brevemente a "Moncho" Bodegas, un salvadoreño de trenzas largas, que acompaña permanentemente a la Bicolor.



Alberth Elis se toma una foto con Rony, un aficionado que llegó a la guarida de la Bicolor para tomarse un par de gráficas con quiénes espera hoy le regalen una alegría. No hay tensión en la Bicolor.



También en las afueras del hotel de la 'H' se encuentra un albañil. No quiso dar el nombre. Está trabajando a una cuadra del lugar y busca una foto con uno de los seleccionados .



Los conductores, algunos con camisas de la selección de Honduras, echan un vistazo desde la calle para ver qué pasa o miran a algún seleccionado. La nota cómica salió cuando desde un automóvil en marcha gritaron: "Viva Estados Unidos", "no parecen gringos", dice "Moncho" Bodegas.