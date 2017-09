Jorge Luis Pinto sobre Rusia 2018: "Hay una esperanza mínima"

Jorge Luis Pinto, entrenador de la selección de Honduras, ha salido muy decepcionado por la forma en que Estados Unidos le ha empatado este partido y sabe que esto lo aleja del Mundial de Rusia 2018.

"Hay una esperanza mínima y habrá que ganar los dos partidos que vienen sea como sea, ese sueño puede darse, es difícil, dimos una ventaja muy grande, pero imposibles no hay, vamos a aspirar a hacer eso, vamos a buscar apelar a la garra catracha, siempre hay condiciones", expresó.

Casi sin voz, el DT afirmó que se siente muy mal en lo personal: "Siento que nos faltó hacer más goles y tener tranquilidad, estoy golpeado, dolido, en fin, miraremos el futuro y ver qué pasa", expresó. Y agregó: "Pesa muchísimo (sobre las aspiraciones), es un partido donde tuvimos la posibilidad de hacer goles, asegurar el resultado y no perderlo en los últimos minutos".

Pinto justificó el cambio de Jhonny Palacios y señala que cualquier DT en el mundo hubiese hecho lo mismo para asegurar contrarrestar el juego aéreo del rival: "Jhonny Palacios era el cambio más adecuado y mandamos hombres en punta como Costly y Elis, Boniek entró para darle fútbol y manejo. La línea de cinco era ideal y cualquier técnico en el mundo hubiese hecho lo mismo porque así se aseguran los partidos".

Además defendió a Carlo Costly cuando le consultaron que la Bicolor bajó ritmo en Trinidad y este martes con su entrada: "No le echaran la responbilidad de todo, él iba a aportar, lo está haciendo, se han dado esos hechos como el gol en Trinidad y acá, él ha aportado lo que puede, lo buscamos como hombre en punta para dar presencia, tuvo unas dos o tres no tan claras, pero no podemos responsabilizarlo por el accionar ofensivo, tal vez todo el equipo no aportó algunos pelotas".

Casi al final de la conferencia, el DT tuvo un altercado con un periodista que le cuestionó nuevamente su línea de cinco ya que eran los "minutos cobardes" de la Bicolor: "No te rías de la pregunta, cualquier técnico que le preguntes como se asegura un partido contra un equipo de estos, yo nos los mandé a meterse atrás... aténdemente que te estoy contestando (respondió Pinto cuando el periodista le dio la espalda), es lógico que cualquier equipo del mundo asegure yun resultado y sino pregúntele a 50 técnicos y lo otro, la línea de cinco era para adelantana línea y no abrir la cancha, se lo digo porque hay que entender"

