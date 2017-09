Alfredo Mejía: "Es normal que exista un poco de lágrimas"

Alfredo Mejía, fue uno de los más destacados en el duelo ante Estados Unidos. Ahora le toca unirse al Xanthi de Grecia. Se va triste, pero convencido que en octubre darán la pelea hasta el último minuto. Y pide el apoyo de su afición.

¿Qué sensaciones se lleva después de esta doble jornada?

Por una parte bien, el segundo con un sabor amargo por el gol en esos últimos minutos. Para nosotros fue algo difícil, pretendíamos los seis puntos y al final sucedió. Ellos no tenían posibilidad de hacernos un gol, pero supieron aprovechar.

¿Hay impotencia?

Sí, claro manejamos, Estados Unidos estaba incómodo en cuánto al clima, eso jugó a favor de nosotros. A sus jugadores se les notaba que estaban fatigados.

¿Consideras que ya se fue la clasificación a Rusia?

Vamos a luchar. A tratar de sacar los seis puntos y buscar esa posibilidad que nos pueda acercar al Mundial.

¿Honestamente hubo alguna lágrima en el camerino?

Como seres humanos sentimos el dolor de este partido, para nosotros no hay mañana y teníamos que ganarlo, más el apoyo que nos estaba dando la gente y el optimismo que había. A todos nos duele y es normal que exista un poco de lágrimas.

¿Contra México es ganar o ganar?

Nosotros tenemos que mantener la tranquilidad y la fe de que podemos sacar esos seis puntos. Invitar a la gente que nos apoyen hasta el último minuto del último partido.

Al final de toda esa tristeza ¿ Qué se dijeron en el grupo?

El profe y los jugadores nos apoyamos mutuamente para el próximo mes esos seis puntos que es lo que necesitamos. Para nosotros no hay mañana.

¿Usted cómo se va con su actuación?

Me tocó, otras veces he venido no me ha tocado. Es la misma actitud y mismo positivismo. Aquí somos un grupo y estamos buscando objetivos grupales no individuales.

¿Después de luchar cada pelota no se siente vacío?

Queda el vacío, pero motiva lo que los compañeros dijeron al final, que iban a luchar hasta el final. También que nos sentimos orgullosos por el apoyo de la gente el Olímpico. Al final se dio ese gol y eso nos pone un poco triste por la gente.

¿Todavía no se sienten vencidos?

No nos sentimos vencidos, en el camerino dijimos que íbamos a luchar hasta el final. Hubo mucha alegría porque la gente nos apoyó. Eso nos enorgullece y quiero decirle a Honduras que vamos a luchar por estos dos partidos en octubre.

¿Qué cree que pasó justo cuando Estados Unidos parecía derrotado?

Ellos no tenían ninguna posibilidad. Solo el balón parado. Nosotros teníamos bien controlado a sus piezas importantes, logramos neutralizar. Al final tuvieron esa jugada.

Ahora vamos contra una Costa Rica que todavía no clasifica.

Ellos necesitarán un punto, pero nosotros ocupamos los tres y buscar ese momento dónde nos podamos acercar a la clasificación y venir a nuestra casa con nuestra gente.

¿Es de necesitados ese partido?

Tenemos una necesidad enorme de esos puntos. Cómo sea debemos buscarlo.