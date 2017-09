Boniek García: "Estando a solas se me salían las lágrimas"

Boniek García no lo oculta, su sentimiento es el de toda la selección nacional de Honduras: tristeza.

El volante partió hacia Houston para unirse a su equipo tras los partidos con la selección, pero reconoció que no han podido asimilar el empate del martes ante Estados Unidos, mismo que nos tiene fuera de Rusia 2018.

"En lo personal todavía no he asimilado lo de ayer, para nosotros es una derrota porque ha pasado en los últimos partidos que teniendo los puntos en la bolsa se nos ha escapado. Es bastante complicado hablar de ese tema, estamos vuelta atrás y la única opción que tenemos es ganar los dos juegos y los que están arriba tropiecen que nosotros estemos en el repechaje"

Al preguntarle sobre los errores de la bicolor, no supo dar una respuesta concreta pues asevera que han trabajado bien.

"Es bastante complicado explicar lo que sucede, no te podría decir la verdad de las cosas porque el equipo ha estado muy bien en todas sus líneas, lastimosamente ellos empataron en el último minuto y pues lo mismo, los últimos minutos que hemos fallado"

El ocultar que tanto él como el grupo está tocado, sería mentir. A su estilo y sin tapujos dijo que tras el juego ante los gringos, se le salieron las lágrimas.

"El grupo está tocado porque las cosas no se nos dieron como nosotros queríamos y bueno ahora hay pensar en octubre, vamos un poco tocados a nuestros equipos. Uno siente y no es de hierro, me ha pasado por ejemplo ayer me tocó vivirlo estando a solas se me salían las lágrimas, hoy por la mañana otra vez porque es bastante difícil asimilarlo ya que tuvimos para estar más tranquilo y a último minuto se nos escapó"

Antes de subir al avión y mediante avanzaba la entrevista, respiró profundo e hizo a un lado el sentimiento negativo para transmitirnos esperanza en resto dos juegos venideros, además fue claro al aceptar que la opción más viable es repechaje.

"Hay que seguir teniendo fe que Dios nos ayudará en las últimas fechas, nos toca ir a sacar el resultado a Costa Rica porque se le puede ganar, iremos con esa mentalidad y contra México a darlo todo. Hay que ser sinceros en esta situación, acá es el repechaje y por ahí ver lo que sucede entre Panamá y Estados Unidos que un empate sería favorable para nosotros pero igual tenemos que ganar los dos juegos"

Terminó mandando un mensaje a Roger Espinoza y reconoció que se necesita a Andy Najar por lo que espera, se recupere.

"Esperemos que se recupere, hay que sinceros porque es un jugador bastante importante que nos puertas aporte mucho de titular o de cambio, el mismo Roger Espinoza le hacemos otro llamado para que se arreglen las cosas".