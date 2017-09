Atala: "Me da coraje que estén rogando gente para que juegue en la Selección"

Como hombre de fútbol y presidente del equipo más ganador de los últimos años, Pedro Atala se siente con libertad de opinar sobre la actualidad de la Selección Nacional. El mandatario del Motagua opinó sobre la H que nos tiene con el corazón en la mano.

"Los cambios fueron fatales porque el equipo estaba funcionando bien y sin ánimo de ser entrenador EEUU estaba replegada atrás porque Honduras estaba en posición de ataque y con la idea de convertir un segundo gol pero por cuidar el 1-0 se nos vino encima Estados Unidos. Aclaro... Los que entraron de cambio no lo hicieron con el ánimo de jugar mal. Pinto tampoco hizo las modificaciones para que Honduras bajara el ritmo".

Ver: ALFREDO MEJÍA REVELA QUE HUBO LÁGRIMAS

Con relación a Carlo Costly el futbolista que debía haber sido referente en el ataque Catracho, Atala expuso... "Costly no se vio en todo el partido y es un jugador referente, Palacios entró perdido y no pudo despejar esa pelota que tapó BUBA. Boniek García desorientado, bola que agarraba bola que perdía. Ninguno entró en el partido. Hoy poy hoy tenemos que soñar con ganar los dos partidos que quedan y que podamos estar en el Mundial. Tenemos un partido difícil ante Costa Rica".

"Duele mucho empatar un partido cuando lo vas ganando durante 80 minutos y a veces me da coraje que estén rogando gente para que juegue en la Selección".

El mandatario siguió diciendo que "Costly ha sido uno de los mejores delanteros de Honduras y la Selección Nacional, le suplicaron prácticamente hasta las monjitas para que estuviera en la Selección y no encajó en estos dos partidos. No digo que es el culpable de lo que está pasando pero me da coraje que seamos manipulados por medios o por la afición para tener jugadores que han estado fuera del proceso y llegan forzados a la Selección".

Hablando del error que cometieron los defensores en especial Johny Palacios afirmó: "Johny ha estado con algunas lesiones, no ha sido estable. él tiene voluntad de jugar pero ese gol que cayó en contra Palacios tiene un alto grado de culpabilidad porque quiere salir con la bola y lo suyo es reventar la pelota. Ese gol nos deja en una situación complicada".

Atala Zablah se preocupa al ver los números de Honduras en la Concacaf. "Esto se pone cuesta arriba, es la tercera vez que nos empatan faltando pocos minutos para el Final. Honduras ya debería estar clasificado al Mundial y duele mucho estar en esta posición. Mal por Pinto porque no le funcionaron los cambios. A la mano de Dios que esto finalizará de la mejor manera para el país".