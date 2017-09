Hermana de Costly llama "hondureños de mier…" a los críticos del "Cocherito"

Isis Costly Molina, es la hermana del delantero de la Selección de Honduras y del Olimpia, Carlo Costly quien se ha destapado en sus redes sociales haciendo unos fuertes comentarios contra los que critican a Carlo y lo culpan del fracaso de H ante Estados Unidos.

Desde México, Isis colgó un mensaje en Facebook diciendo de todo y hasta llamó “hondureños de mierd…” a los que le tiran a su hermano porque según ella, por él Honduras no venció a Estados Unidos.

"He leído varios comentarios no tan agradables en Twitter, Facebook que Costly no debió jugar estos dos últimos partidos. ¿Por qué muchos hondureños solo sirven para criticar? Primero que muchos lo pedían y ahora por culpa de él la "rocaselección" no jugó con el mismo nivel por culpa de él", inició diciendo.

Lo más duro fue cuando no se midió en las palabras y disparó con todo y con palabras fuertes. "Les constaré lo más educadamente que pueda: Coman mierd... atajos de cerot... hondureños de mierd... que jamás se queda conforme con algunos, no todos".

Costly ingresó de cambio y no se miró su funcionamiento y varios que lo pedían desde antes, ahora lo han criticado porque no aportó y su hermana lo defendió. "Deberían de salir del país para que agarren más cultura, pero creo que aun así se les quitará lo ignorante que se siguen matando por el fútbol".

Para cerrar remató llamando a la Bicolor con un nombre muy feo. "Si la 'Rocaselección' ya estaba en el hoyo, ahora no salgan que por culpa de él (Carlo Costly) no se ganó pende...", remató.