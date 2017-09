En la Federación de Honduras ya piensan en el repechaje

El presidente de la Comisión Normalizadora de la Fenafuth, Jorge Salomón, sabe que el empate de ayer en el estadio Olímpico ante Estados Unidos ya nos puso en la cuerda floja para obtener un boleto directo al mundial de Rusia 2018.

Salomón asegura que de igual forma se peleará por clasificar en los partidos que restan, pero en su mente también pasa el repechaje de no conseguir el objetivo.

“Es parte del fútbol ganar, empatar o perder, fue duro porque queríamos triunfar, fuimos superiores al rival y no pudimos concretar, ahora a levantar el pecho y sacar ánimos, pensar en Costa Rica porque esto no termina aquí, falta todavía, hay posibilidades de clasificar directo y si no, hay que pensar en el repechaje”, dijo tras el empate obtenido ante Estados Unidos.

Ha calado en la Fenafuth que no se pudo sacar un triunfo en casa. “En estos momentos nos sentimos tristes porque nos golpeó este empate, toca levantar los ánimos, ya hay cuatro partidos en los que no hemos visto la derrota, quiere decir que el equipo ha mejorado, hemos venido mejor, a tener fe y tranquilidad. Espero que a Costa Rica vayan muchos hondureños, cae 6 y hay feriado. Y cerraremos con México para buscar la clasificación”, expresó.

Salomón ya hasta piensa en clasificar mediante la repesca.

“Si nos toca ir a repechaje pues vamos a repechaje, México clasificó de esa forma en el mundial anterior y lo logró, tendríamos que luchar si no se puede directo, es parte de la eliminatoria. No estuviéramos pensando en eso si hoy (ayer) hubiéramos ganado, pero es parte del fútbol”, cerró.