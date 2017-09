Maynor Figueroa: "Si hay que cambiar algo te diría que a todos los jugadores"

Las posibilidades para estar en Rusia 2018 son ahora más complicadas tras el empate de ayer contra Estados Unidos que supo a derrota, eso lo sabe Maynor Figueroa, capitán de la bicolor que viajó hacia Dallas para sumarse a su equipo pero en su maleta también lo acompaño un sentimiento de tristeza profundo.

“Tocados, estamos tocados. Siendo realistas la verdad que después del esfuerzo que hicimos ayer para sacar los tres puntos y que al final se nos hayan ido de la mano no nos tiene muy contentos, quedan seis puntos por disputarse y vamos a trabajar para buscarlos de cualquier manera. Hoy más que nunca tenemos que creer, nos afecta más lo del gol por el minuto en el que lo recibimos porque en balón parado no fue en tiro de esquina, la reacción de nosotros no fue la mejor y no matamos en el momento preciso”.

Maynor no deja que el negativismo se adueñe de él a pesar de las lágrimas que hubo en el grupo, sabe que no pueden fallar ante Costa Rica y México si quieren estar en Rusia 2018.

“Ya no hay margen de error y si queremos aspirar al Mundial tenemos que ir y sacar esos seis puntos, esto nos duele y claro que han habido lágrimas porque somos los que más trabajamos, estamos debajo del sol entrenando fuerte para conseguir un objetivo y hoy estamos cuesta arriba, los primeros que sufrimos somos nosotros”.

DEFIENDE A PINTO

Al preguntarle sobre las decisiones de Jorge Luis Pinto y si lo mejor es cambiarlo, fue tajante y lo respaldó. Si debe haber algún tipo de permuta debe ser de otro tipo y no de mandamás.

“No es el momento para estar hablando de cambio de entrenador, no es lo correcto porque creo que nosotros hemos un buen trabajo y hemos sido nosotros los que estamos dentro del terreno de juego y si hay que cambiar algo te diría que habría que cambiar a todos los jugadores, señalar no es lo correcto pues es un proceso, lo hemos empezado y hay que darle hasta el final”

Figueroa también es claro en cuanto al posible regreso de algunas piezas que en su momento se bajaron del barco y dijo que la Bicolor se vio bien con los que jugaron esta doble fecha de septiembre.

“No sé, no te sabría decir, la verdad que la Selección con los que estuvieron se vio bien y si hay alguien más que esté con la disponibilidad de venir y sumar en esta causa pues será bienvenido, no soy yo quien lo determine, son ellos mismos junto con el entrenador”.

Para finalizar la entrevista, su voz de entrecorto al recordar lo que sucedió anoche en el camerino de Honduras, confesó que el silencio reinó en el mismo por varios minutos y que ha sido de los momentos más duros que ha pasado.

“No hubieron palabras, más que lágrimas, impotencia y tristeza, las palabras salían sobrando. Sólo con vernos a la cara el sentimiento que había era de tristeza y eso lo decía todo pero al mismo tiempo levantamos cabeza y vimos que todavía hay una luz y vamos a luchar hasta el final. El fútbol te da esos lindos momentos y también te da momentos tristes y ayer fue uno de esos”, concluyó.