Emilio Izaguirre: “Lloré, muchos compañeros me consolaron”

Al lateral Emilio Izaguirre le tocó ver el partido ante Estados Unidos en el palco del estadio Olímpico con su esposa Virginia, por estar suspendido e hizo una de las confesiones más duras en su carrera futbolística.

El defensor no pudo estar presente en el empate 1-1 ante los norteamericanos tras haber sido expulsado contra Trinidad y Tobago, era la primera vez que le mostraban la papeleta roja con la H.

El exjugador del Celtic de Escocia asegura que tuvo que ser consolado por varios jugadores en el camerino porque no paraba de llorar.

¿Qué valoraciones sacas del amargo empate ante Estados Unidos?

Yo creo que esos dos puntos que perdimos contra Estados Unidos ha sido uno de los más dolorosos que hemos tenido porque nos quitó el sueño de estar ahí más cerca y ahora hay que luchar para ganar estos dos últimos partidos contra Costa Rica y México, mi deseo es el mismo y vamos a luchar hasta el final.

¿El grupo está tocado?

Sí, porque esta eliminatoria ha sido muy dolorosa empezando por Panamá, luego después Costa Rica, el 6-0 de Estados Unidos, muy doloroso ha sido, muy sufrido todo, pero no nos damos por vencido.

¿Qué sentiste al no estar contra Estados Unidos?

Realmente estaba muy tocado y en la expulsión me tocó llorar por no estar ahí con mis compañeros, pero fue decisión de Dios y apoyé a mis compañeros, pero lo más doloroso fue sacar ese empate.

Solo mis compañeros y yo sabemos lo que lloré en el camerino cuando me mostraron la roja ante Trinidad, primera vez que me expulsan y primera vez suspendido de la Selección porque siempre he querido estar, me dolió no jugar ante Estados Unidos por el 6-0 anterior y estaba con esa espinita.

¿Lloraste inconsolablemente?

Yo lloré mucho de la tristeza, muchos compañeros me tranquilizaron porque nunca había sentido tanto esto, lo que siento por mi país. Yo creo que es bien doloroso, me tocó vivir el partido en la banca.

Ya son varios partidos en los que nos toca perder dos puntos en los últimos minutos...

Sí, nunca me he ido a mi equipo alegre porque siempre está esa espinita que no hemos ganado dos partidos seguidos y es bien duro, de mi parte y los compañeros nunca nos vamos a rendir. Lo importante es no dejar de creer que podemos ir al mundial.

• Amistad Emilio estuvo compartiendo en el palco del Olímpico con personal de Imasa y los exjugadores “Pescado” Rodríguez y Carlos Oliva.

¿Cuál fue el mensaje que les dejó Pinto?

Que todavía tenemos una opción más de seis puntos, hay que ir a matarnos a Costa Rica, sacar esos seis puntos sí o sí, será duro y habrá mucha más presión, ya hemos sufrido bastante y le pedimos a Dios que nos ayude, hemos trabajado mucho para obtener buenos resultados, pero no se han dado y realmente es complicado de expresarlo.

Pero ya no dependemos de nosotros mismos.

Ojalá Panamá empate allá, hay opciones, yo ya quiero ir a jugar y estar en ritmo para volver con todo en esos partidos y darlo todo, ojalá esos resultados se combinen y poder sacar provecho del mismo.