Juego entre Honduras y México no se realizará por la tarde

Debido a una reglamentación de la FIFA, la última jornada de la eliminatoria de Concacaf se realizará a la misma hora por lo que de forma automática la Federación de Fútbol de Honduras anuncia que el juego contra México el 10 de octubre no será por la tarde.

Así lo comunicó en conferencia de prensa el secretario José Ernesto Mejía quien además informa que la hora no está pactada. "Hay tres federaciones que deben ponerse de acuerdo, nosotros enviamos nuestra petición a FIFA argumentando, pero si no hay un acuerdo será el máximo organismo quien determine la hora. Por ejemplo Panamá quiere hacerlo a las 9 de la noche (8 de Honduras)", dijo Mejía quién no está de acuerdo con dicho horario.

Lo que sí confirmó que el partido se realizará en el estadio Olímpico ya que los comisarios del partido contra Estados Unidos no reportaron ningún incidente o mal comportamiento del público.

Así mismo comunicó que están tomando en cuenta un posible repechaje rumbo a Rusia ya que deben estar preparado con los viajes en caso que esta opción se concretice.

Adicionalmente Mejía comunicó que este viernes o a inicios de la próxima semana estarán conociendo la resolución de FIFA respecto a la denuncia que Honduras forrmuló contra Sporting Kansas por no ceder a Roger Espinoza para los encuentros eliminatorios contra México y Panamá al aducir problemas en su espalda.

