Rambo: "En la selección no hay una buena escuela, tampoco buenos ejemplos futbolísticos"

Julio de León critica la falta de liderazgo en la Selección de Honduras y adelanta que el único culpable de un fracaso en la eliminatoria mundialista es el entrenador, en este caso, Jorge Luis Pinto por las decisiones que ha tomado.

La próxima semana cumple 38 años y dice que corre más que un cipote. “En la selección no hay una buena escuela, tampoco buenos ejemplos futbolísticos. Se nota”, dice el Rambo en una de las picantes frases que suelta en esta entrevista con Diario DIEZ.

¿Qué tal tu adaptación de la Liga de Ascenso de Honduras después de tus años de experiencia en el fútbol de élite?

Me siento bien gracias al Señor corro, le meto, me barro. Sigo con el espíritu de niño que ese nunca va a morir en mí. Lo importante es que el señor me sigue bendiciendo con el dote, con este físico. No más me queda seguir con esta pasión para seguir divirtiendo a la gente que viene al estadio.

¿Qué haces ahí… acaso no tuviste ofertas de clubes de primera como platense?

No, ellos nunca se acercaron. Al final esta oportunidad en Olancho se presentó y esperamos contribuir al equipo.

¿Cuál es el impacto que tiene Rambo dentro del camerino del Olancho FC?

Me ha tocado aconsejarlos para que aprovechen su juventud y el hecho de que uno está acá porque en el mundo ahora, ejemplos mundiales como mi caso, todavía estamos activos sabes… los demás se han retirado. Uno sigue en esto porque tiene hambre y porque aún le tenemos pasión. Los chicos están aprendiendo, el respeto es importante para educar a nuestra generación.

¿Hay tiempo para más Julio…? ¿Acaso das todavía?

Claro que sí, la otra semana voy a cumplir 38 años gracias a Dios. Cuando quedo viendo mis fotos del inicio de mi carrera y donde he estado sigo teniendo esa ilusión acerca del juego.

¿Qué recuerdos tienes? ¿Con qué momento te sientes nostálgico al recordarlo?

Todos ha sido especiales, no hay ningún partido en donde no hay puesto el corazón. En todos he puesto el alma por mis compañeros, por el fútbol. En los equipos en donde he estado he dado lo mejor de mí, por eso nunca me voy a limitar a dar lo que soy porque me gusta ser apasionado y si te regaño tienes que escucharme porque es así, deben aprovechar el tiempo que uno está aquí porque cuando uno ya no esté les va a pasar factura.

Rambo eso está pasando en la Selección de Honduras hay jóvenes que necesitan ser aconsejados respecto a la disciplina de su juego en el campo… ¿qué les dirías?

Son chicos que seguramente van a ir creciendo, pero el tiempo no te da tregua, el mañana no existe. Tienes que dar todo hoy, tienes que mirar más allá de tu nariz. El otro año puede ser algo mejor pero tienes que saber escuchar, sembrar humildad y tenerle esa pasión. Hay muchos detalles que ahora ya no se miran. Son chicos que seguramente han dado o mejor de sí, pero tienen que mejor. En la selección no hay una buena escuela, tampoco buenos ejemplos futbolísticos. Se nota.

¿Problema de la formación de los equipos?

El jugador se forma en los equipos, ya cuando llegan a la selección con ese grado de madurez solamente deben aplicar la parte táctica y obedecer lo que diga el técnico.

¿Resiente Rambo el actual momento por el cual pasa la bicolor?

Por lo mismo que te digo, no hay esa vieja escuela, no hay una base de una madura y los chicos no tienen a quién sacar como ejemplo, máximo cuando no le dan la oportunidad a uno de estar en la selección es la maldad y el fútbol te pasa factura cuando eres malo y no reconoces con los que hemos dado el corazón y el alma por ella y aun así no se nos brinda la oportunidad estando bien. El Señor es justo y el fútbol también. Después vas a pagar tu maldad y más que todo el egoísmo.

¿Te pican los pies por regresar a la Selección Nacional de Honduras?

Claro que me pican. Si vos me miras correr a mí no me pasa nadie hermano, puede tener 15 años, pero no, no me pasa nadie. Tengo más hambre que los 22 jugadores dentro del campo.

¿A quién culpamos si no vamos al Mundial de Rusia 2018?

Al entrenador, él es el que hace las convocatorias si no tiene la capacidad no queda de otra que tener paciencia a que se venga otra generación. Habrá que trabajar desde las bases, el trabajo paga.