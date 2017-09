Medford:" Lo que tiene que buscar Honduras es ir al repechaje"

El 6 de octubre es una fecha clave para las aspiraciones de Honduras de clasificar a Rusia 2018. Ese día la Bicolor se enfrenta a Costa Rica en San José. Es un duelo a “muerte”. Los ticos necesitan un punto para asegurar su boleto y la H necesita ganar, solo ganar.

Para hablar sobre lo que depara el camino mundialista contactamos al técnico Hernán Medford, una voz autorizada para hablar del clásico de Centroamérica y de la eliminatoria en general.

El “Pelícano” habla de un “mejor momento” de Costa Rica, pero no lo ve como un seguro ganador.

Hernán Medford tuvo un corto periodo como técnico de Honduras.

Descarta totalmente que pueda haber una ayudita tica a la causa catracha “en fútbol eso no existe”, refiere el polémico entrenador. En la conversación tratamos muchos y variados temas.

LA ENTREVISTA:



¿Cómo ve todo el panorama de la eliminatoria de Concacaf?

Faltan dos jornadas y se pone muy emocionante porque no está clasificado ni el segundo ni tercero, obviamente Costa Rica con más posibilidad, pero todavía falta.



La lógica indica que Costa Rica ya tiene un boleto.

Lo que pasa que en el fútbol no hay lógica, solo hay números y estos todavía no nos dan la clasificación, aunque somos los que tenemos más posibilidades, pero tenemos que respetar los números. Mientras no esté al 100% no se puede decir nada.



No se puede cocinar la liebre antes de cazarla.

Exactamente. Como parte de esta profesión a mí no me gusta adelantar nada si los números no lo consienten, hoy Costa Rica no está clasificada.



Y hablando propiamente del juego Costa Rica-Honduras ¿Cómo lo analiza Hernán Medford?

Estamos obligados, Honduras vendrá a buscarse la clasificación aquí (Costa Rica), bueno, una posible porque aunque gane no estarían clasificados. Lo bueno para nosotros y para Óscar (Ramírez), es que ya sabe a lo que juega Pinto. No creo que cambie su forma que es esperar, defender en bloque y contragolpear. Es lo que esperamos de Honduras en ese partido.

No voy a obviar el cariño que le tengo a Honduras, porque yo estuve ahí y todo, entonces queda el agradecimiento”.



Hernán Medford

¿O sea que por las circunstancias debemos perder las esperanzas que nos echen una manito?

No, no, esa manito no existe en el fútbol, echarle una mano jamás porque Costa Rica no está clasificado. En el fútbol no existe eso de echar una manito. Se tiene que ganar en la cancha. Honduras tiene que buscar el triunfo.



¿Usted cree que la Bicolor tenga posibilidad de traerse al menos un punto de su país?

Creo que en el fútbol no hay nada escrito. Tiene posibilidades, pero el rendimiento no ha sido bueno, en eso sí no vamos a engañarnos. Lo había anticipado años atrás. Lo que tiene que buscar Honduras es por lo menos ir al repechaje.



En este momento, ¿Hay mucha distancia entre Costa Rica y Honduras?

Las distancias no son largas, pero el fútbol es de momentos, y Costa Rica está pasando por un mejor momento en los últimos dos partidos y ustedes no tanto. Está claro que es un juego aparte, Honduras es una selección muy respetada, siempre nos han complicado la vida aquí en San José.

¿Tampoco pueden considerar a Honduras como presa fácil?

No hombre, jamás. Siempre será una presa difícil. Siempre ha sido una selección que ha complicado aquí.



Usted cree que haya alguna preferencia de los costarricenses para que siga con vida Honduras o Panamá ¿O les da igual?

Nosotros nos tenemos que preocupar por nuestro país. Como dicen cada quien con su bronca, ya uno no puede meterse a que vaya este o el otro, suficiente preocupación con lo de nosotros. Yo quiero ser positivo y pensar que nosotros podemos quedar en segundo lugar.



¿Cada quien salva su pellejo?

Exactamente, cada quien salva su pellejo, no me puedo estar preocupando por otras selecciones.



¿Cómo cree que termine esta eliminatoria?

Siendo positivo, creo que Costa Rica quedaría en segundo lugar. Tercero y cuarto lugar que se lo peleen los otros.

Medford mientras dirigió a la selección hondureña de fútbol.

¿A qué equipo pone en el repechaje?

No, no quiero poner a ningún equipo, en el fútbol no se puede adivinar. Lo único que puedo decir es que me siento positivo y quiero poner a mi país en el segundo lugar. Tiene todo para estar ahí en esa posición.



En otro tema, usted que trabajó con estos jugadores ¿Es cierto que esta generación es muy mala?

Eso no es cierto, cuando fui ahí dejé jugadores jóvenes. Una generación que saqué en Real España, que si se mantiene, con otros que tienen edad para seguir, pueden ayudar. Si hay un proceso bueno y una armonía positiva entre cuerpo técnico y jugadores, se puede hacer un buen trabajo para las otras eliminatorias, sin anticipar lo que pueda pasar ahora.



¿Qué es lo peor que le ha visto ha Honduras en estas eliminatorias?

Lo único peor es esa guerra que hay. El sí voy o no voy, que no me siento bien o me siento mal. No ha sido un ambiente bonito en ese sentido. Eso es parte del fútbol, yo no concibo que haya un jugador que diga -no quiero ir a la selección-, pero si dicen que no van es por algo. Se habla más de eso que de la parte futbolística. Si no hay armonía eso influye mucho en la parte deportiva.



¿Será por esa falta de armonía que a veces el equipo no se ve bien?

Eso tiene que influenciar un poco porque el fútbol es táctico, técnico, físico y mental. Obviamente todo tiene que estar para que hayan buenos resultados.



¿Usted cree que fue un error de la Federación mantener a Pinto con estos resultados?

No soy nadie para hablar de ese tema, hay directivos y ellos mandan. Aunque sea una persona que no comparto sus ideas, pero siempre debe haber respeto.

LO DIJO:

"Uno tiene que ser agradecido con un país que lo recibió bien. Nada tiene que ver una bronca que tengo con una persona. Es un país que respeto y le deseo lo mejor”.