Jorge Flores, el español que suda la camisa de la Sub-17 de Honduras

La Sub 17 de Honduras tiene un español entre sus filas, se trata de Jorge Flores, un jovencito que juega de atacante y que podría ser uno de los referentes en el Mundial de La India.

Flores juega en las categorías inferiores del equipo Orientación Marítima, un club de Tercera División de las Islas Canarias. El atacante hijo de padres hondureños, tiene claro que como legionario debe rendir al máximo en la Selección.



"Nos estamos esforzando en cada entrenamiento. Sabemos que esta será una experiencia única. Esperamos sacar lo mejor de nosotros mismos en ese Mundial, jugar bien y hacer lo que nos dice el entrenador", comentó el '7' de la Sub-17.

VER: CALENDARIO DEL MUNDIAL SUB-17 DE LA INDIA



Jorge Flores dio sus primeros pasos en el club SCRD Torrelavega, siendo jugador de la categoría cadete como le llaman en España a la Mosco. Posteriormente se vinculó al Orientación Marítima.

"Mis papás se fueron a vivir a España hace varios años. Desde pequeño empecé en el fútbol. Iba a ver entrenar a mi primo y el entrenador me dijo que si quería jugar al fútbol. Dicen que tenía como 2 años y medio cuando empecé a jugar", recordó el goleador.



Flores es un jugador con una gran explosividad en los metros finales del campo, con desborde y buena técnica, por eso fue convocado por el entrenador José Valladares para el Mundial. El futbolista se ha fogueado bastante en España y hasta ha representado a las Islas Canarias en varios torneos juveniles.

"Yo juego de centro delantero en mi equipo Orientación Marítima y también lo hago pegado a la banda. En la Selección me apoyo con Patrick Palacios", dice.



Jorge ha tenido una buena preparación en La Madre Patria y admite que se ha adaptado bien al fútbol hondureño. "Yo lo veo muy parecido al fútbol donde juego así que me he adaptado bien a la Selección".



El legionario catracho comentó que en la Copa del Mundo no pueden perdonar a los rivales. "Ya sabemos que la que tengamos hay que meterla. Le hice un gol al Platense Junior".

De cara al debut contra Japón, Jorge Flores admitió que "el profe nos ha enseñado videos de los japoneses, ellos son rápidos y tienen bien toque".



Algo que tiene ilusionado a este hondureño que juega en España es la gira que realizará la Sub-17 por el país ibérico, donde podrá enfrentar a la Selección de España Sub 17.

"Son los campeones de Europa, nosotros no nos sentimos presionados. Queremos llegar bien a esos compromisos y obtener buenos resultados. El profe nos transmite buena información de los rivales, nosotros tenemos que dar lo mejor en cada partido que juguemos" finalizó diciendo un ilusionado Jorge Flores.