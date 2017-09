"Choco" Lozano y Rony Martínez serán convocados a juegos con Costa Rica y México

Gerardo Ramos, gerente de la Selección Nacional de Honduras, brindó más detalles de las lesiones de los legionarios Andy Najar del Anderlecht y Antony "Choco"Lozano del Barcelona B.

Lea más: Andy Najar se pierde cierre del hexagonal; dos a cuatro semanas de baja

"El reporte oficial quedaron de enviármelo lo más pronto posible. Pero no creo que podamos contar con Najar para esta vez, es una pena porque es un futbolista importante que ha sido regular por sus lesiones", explicó sobre el volante.

En cuanto al estado de salud del Choco, Ramos comentó que también están esperando el parte médico del club azulgrana con respecto su estado de salud.

"También tuvo varios estudios médicos. Antony sufrió una fractura en su cara, no manejamos su informe médico. Hay partidos pendientes que tiene el Barcelona B y veremos si él juega con alguna protección o si es que los médicos le dicen que no debe jugar. Hoy (miércoles) estamos convocando a los legionarios, pero vamos a ver qué pasa con Lozano".

Andy Nájar y Choco Lozano están convocados para los partidos contra Costa Rica y México, aunque es difícil que estén disponibles por su estado de salud.

VER CALENDARIO DEL HEXAGONAL DE CONCACAF

"Todos los jugadores que participaron en los partidos anteriores serán convocados al igual que Nájar y Lozano, pero veremos qué pasa con ellos en los próximos días".

Sobre Rony Martínez, el futbolista que no ha atendido los dos llamados anteriores de la Selección, Gerardo Ramos afirmó que sí será convocado nuevamente.

"Espero que no existan más problemas personales. No estuvo en la Copa Oro porque se estaba ubicando en China y su familia también iba a viajar, luego tuvo que resolver un nuevo problema personal. Da mucho que desear pero espero que pueda estar esta vez. Ya he entablado comunicación con Rony y no he recibido respuesta".

La próxima concentración de la Selección ya tiene fecha. "El jueves 28 de septiembre nos reuniremos después de la fecha del miércoles 27 y ahí se quedan concentrados los futbolistas para los juegos del hexagonal de Concacaf. Esperamos lograr la clasificación directa o el repechaje" cerró Ramos.