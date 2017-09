Primi Maradiaga asegura que a "Buba" López no lo cuidan en la Selección de Honduras

Luis "Buba" López encendió las alarmas en la Selección de Honduras luego de salir de cambio por lesión al minuto 46 del juego entre Real España y Honduras Progreso.

Tras el partido que ganó el equipo aurinegro 3-2, el técnico Ramón "Primitivo" Maradiaga habló del arquero y aseguró que el mal lo arrastra desde la Bicolor.

"Problema físico con el que ha venido trayendo desde hace mucho tiempo, hoy en la jugada con (Jerrel) Britto, sintió el impacto y para cuidarlo para lo que viene más adelante lo sacamos. Es un tema recurrente en él, viene trayendo esto ya días, se le harán más estudios para ver al final que tipo de lesión viene padeciendo", inició contando.

Maradiaga no anduvo con tapujos y explicó que la molestia se debe a que en la Bicolor no tiene descanso y que no se le ha dado el cuidado debido.

"Lamentablemente desde la Selección viene con este inconveniente, ahí no hay descanso, ahora que está en la posición de titular no va a querer soltarla, pero es algo que lo ha venido padeciendo y no se le ha dado el respectivo tratamiento para un jugador profesional, aquí se le trata de cuidar en el club pero lamentablemente en la Selección no tiene ese mismo tratamiento".

Buba fue titular con el equipo catracho en Copa Oro y en los juegos eliminatorios ante Trinidad y Tobago y Estados Unidos.

Ahora está en duda su participación para el cierre del hexagonal ante Costa Rica y México.

