Noel Valladares: “Le dije a Pinto que ya no me siguiera convocando a la selección”

Para muchos ha sido el mejor portero que Honduras ha tenido en la historia, Noel Valladares es ese futbolista que regaló muchas emociones a la afición catracha y no con goles, con atajadas.

El ahora retirado cancerbero dialogó sobre diversos tópicos en el programa “Con Pineda Chacón” ya que ahora se dedica a negocios personales y sigue estrechamente ligado al fútbol, se encuentra estudiando para ser técnico aunque no piensa en desempeñarlo.

“Se me fueron quitando los deseos de ser entrenador porque implica el estar viajando y estar mucho tiempo sin la familia, estoy sacando el curso pero sin la visión de serlo, el fútbol me dio una buena posición en todos los aspectos, estamos a mano con el fútbol, llegué largo a pesar de no haber ido a jugar al extranjero”, comenzó diciendo.

LEE: INFIERNO TICO LE ESPERA A HONDURAS EL 6 DE OCTUBRE

Valladares reconoció que el partido ante Estados Unidos donde Honduras cayó 3-2 en la eliminatoria a Sudáfrica 2010, ha sido uno de los peores junto a uno contra Trinidad y Tobago, anímicamente no quedó bien tras esos duelos.

“Ese es de los partidos más dolorosos en mi carrera, y el partido contra Trinidad y Tobago donde nos empataron al final, de los juegos más complicados que viví, para reponerme no miraba programass deportivos porque eso lo enferma a uno ni leer diarios”.

TE PUEDE INTERESAR: BUBA LOPEZ SI PUEDE JUGAR ANTE COSTA RICA Y MEXICO

No todo han sido malos recuerdos, entre los más bonitos está el triunfo ante Estados Unidos en el 2001 y donde él le atajó un penal a Ernie Stewart.

“Ese fue un partido muy bonito porque desde el momento que salimos del hotel la gente no seguía en las calles, era exagerado la cantidad de hondureños. Yo le vi la cara a Stewart y lo vi con preocupado, ya lo había visto penalear a él y ahí los había hecho”.

Avanzaba la entrevista y el ex portero reconoció que hubo un partido en especial donde después del mismo no pudo dormir y que lo insultaron mucho.

MIRA: BONIEK GARCIA SE LESIONA Y ENCIENDE LAS ALARMAS EN LA SELECCION NACIONAL

“Cuando perdimos 1-0 ante Costa Rica en la eliminatoria pasada, solté el balón y quedó la pelota dividida, no pude dormir pensando en esa jugada y muchas personas que dijeron cosas groseras en el aeropuerto”.

Sobre el tema de su retiro, confesó que le reclamó muy fuerte a Emilio Izaguirre en aquella derrota 2-0 ante México por la presente eliminatoria y que ese encuentro fue la punta de lanza para tomar una decisión de colgar los botines.

“A Emilio Izaguirre una vez le reclamé, él tiene para darmela a mí y le ganaron el balón y nos anotaron, yo le dije que por él me terminé retirando de la selección, eso ya lo venía preparando, yo hablé con él y le dije a Pinto que ya no me siguiera convocando a la selección”.

LEE: ESTOS SERIAN LOS CONVOCADOS DE HONDURAS PARA ENFRENTAR A COSTA RICA Y MEXICO

Cerrando la entrevista recordó su paso por Motagua y aseveró que el sentimiento hacia esa institución se desvaneció pues su amor ahora es completo hacia el Olimpia.

“Yo tenía un cariño por Motagua pero después el trato que me dieron en Olimpia hizo que uno olvidara ese sentimiento, de niño estaba pendiente de Motagua pero ahora todo es en torno a Olimpia, me han hecho el ofrecimiento para apoyar al equipo y eso está bastante cerca”