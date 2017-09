Marco Ureña: "No veo por qué tenga que saludar a Pinto"

Justo saliendo de una sesión de entrenamiento más con el San José Earthquakes de la MLS, en donde también milita el defensa hondureño Víctor Bernárdez, el hombre sensación del fútbol tico en la actualidad, Marco Ureña, se refirió al Costa Rica-Honduras que este 6 de octubre definirá la suerte de la Bicolor rumbo al Mundial.

El ariete costarricense, que vive un momento espectacular y ha cargado con el peso ofensivo del tricolor “pura vida” en la hexagonal, advierte lo valioso que será “ese grito de fuerza” que desciende de las tribunas del moderno estadio Nacional en San José.

Su polémica con el seleccionador nacional Jorge Luis Pinto, su buena racha ante la H y su amistad con el exmundialista “Muma” Bernárdez rodearon una amena charla de DIEZ con Ureña, quien en propia voz dejó plasmado que ya se siente en la justa mundialista rusa.

14 goles tiene con la mayor de Costa Rica, de los cuales dos le ha anotado a Honduras.

LA ENTREVISTA:



¿Cómo valora el actual momento que vive con Costa Rica?

Es un momento bonito, ya que estamos a las puertas del objetivo que es el Mundial; yo creo que esta generación de Costa Rica ha sido histórica en los últimos años, lo hemos hecho con mucho trabajo, esfuerzo y estamos disfrutando.



¿Se imaginó a esta altura de la eliminatoria ser el referente ofensivo de una Costa Rica plagada de figuras?

Es difícil, ya que hay jugadores de mucho peso y nivel en Costa Rica, siempre han existido, pero yo he trabajado fuerte, he tenido el talento y por ahí no recibí la oportunidad en Europa. Era difícil ganarme un espacio, pero ahora con ritmo, trabajo y esfuerzo, gracias a Dios también han llegado los goles, me ha hecho estar en esta posición y respondiéndole a todos; al país.

Marco Ureña llegó al San Jose de la MLS procedente del Brondby de Dinamarca.

¿Qué se le viene a Marco Ureña a la mente cuando escucha el nombre de Honduras?

El clásico centroamericano; Honduras es un rival difícil y por ahí siempre he tenido la oportunidad de marcarle goles, recuerdo la final de la Copa Uncaf que perdimos en 2011, era mi debut como seleccionado mayor y le anoté, después en la Copa Oro (la pasada), también me acuerdo que en otra que nos eliminaron en 2011 les hice un gol que no estaba en fuera de juego y perdimos en penales. Es un rival que me motiva a dar el máximo, es un clásico y los clásicos hay que ganarlos.



Se fue Rolando Fonseca y vino Ureña a tomar su rol de verdugo catracho...

Siempre he jugado bien contra Honduras y el gol me ha acompañado hasta el momento, espero que esta vez no sea la excepción.



¿Cómo visualiza el partido del 6 de octubre en el Nacional de San José?

Como lo hemos jugado en toda esta eliminatoria, muy serios, respetando nuestra casa, ya que hemos sido fuertes y estamos invictos de muchos partidos, así que esperamos hacerla respetar en un juego más contra un rival en el que mejor escenario no podemos tener para celebrar una clasificación al Mundial, ya que es un clásico centroamericano y si ganamos nos llevaría a Rusia.

Marco Ureña ha tomado el papel de titular y figura en el ataque de la Tricolor dirigida por el 'Machillo' Ramírez.

¿Cuánto pesará el estadio Nacional, le espera una caldera a la H?

Ha sido una fortaleza para nosotros desde la eliminatoria anterior a esta; el estadio Nacional, aunque está un poco lejos de la cancha, siempre se escucha ese grito de fuerza; en Costa Rica, antes del Mundial pasado, la gente se ha identificado mucho con la Selección y cuando juega desde la mañana está identificada.



¿Cuán difícil será para Honduras enfrentar a una Costa Rica sin la clasificación a Rusia garantizada?

Me recuerda mucho a la eliminatoria pasada que tuvieron aquel calor cabrón difícil para jugar, perdimos 1-0, pero se jugó bien y a pesar que estábamos clasificados jugamos; aquí no se trata de regalarle nada a nadie, hoy estás en la cima y mañana en una situación difícil y nadie te va a regalar nada.



¿Hubo mano centroamericana en 2013 para que Honduras fuera al Mundial?

Yo no siento que haya sido así, cada quien se gana lo que trabaja, para mí siempre cada quien tiene lo que se merece; en su momento Honduras lo hizo bien, clasificó al Mundial y México estaba mal. Ahora es una eliminatoria diferente, es otra cosa, otra historia, pero no siento que haya sido así, somos leales y el Fair Play hay que aplicarlo en toda competencia.

Marco Ureña ya ha jugado contra Honduras en eliminatorias mundialistas.

¿Jugarán con la presión de Honduras, pues su posición es mejor y los tiene prácticamente en el Mundial?

Realmente Honduras va a tener que llegar a proponer a Costa Rica, algo que nunca ha hecho, siempre llega a defender y a hacer su partido para sacar un punto, ahora no tiene ese derecho, tiene que ir a proponer y atacar por el riesgo que están corriendo; esperamos sacar provecho de eso, pero Honduras sabe que tiene que atacar.



¿Cuánto beneficia a uno y a otro el conocimiento de Jorge Luis Pinto y su idea futbolística?

Pinto tiene esa ventaja que nos conoce a todos, a la mayoría, me acuerdo que allá realizó un partido muy bueno y nos hizo pasar un mal rato; tiene esa ventaja de saber cómo vamos a actuar cada uno de nosotros en cualquier circunstancia. Para nosotros es un poco más difícil porque lo conocemos a él, pero no a los futbolistas hondureños, él no juega sino sus jugadores; la ventaja la tiene él, pero en la Copa Oro supimos ganarle después de varios años.

El hondureño a veces se desconcentra un poco de lo que tiene que hacer y se sale rápido del partido por la agresividad" Marco Ureña

En reiteradas ocasiones mencionó que su relación con Pinto no fue la idónea, ¿qué hará cuando lo tenga enfrente?

A don Jorge Luis le tengo mucho respeto y admiración por su trabajo, pero simplemente hay cosas que no comparto con él y en su momento se han hablado, lo que dije lo expresé en su momento y tanto él como yo estamos claros, cada uno tiene su forma de ser y se respeta. La verdad en la parte como entrenador lo respeto mucho porque trabaja y sabe mucho, es muy dedicado, pero tenemos cosas en que no estamos de acuerdo.



¿Le daría la mano si se lo encuentra?

No voy a ser hipócrita la verdad, me lo he encontrado varias veces y no lo he hecho, no veo por qué tiene que ser esta vez; haré mi papel como profesional, que será jugar para mi país y darlo todo, pero no soy una persona hipócrita, yo soy de las personas que digo las cosas en la cara y no veo por qué tenga que saludar a Jorge Luis Pinto.



¿Debe temer ser eliminado de Rusia el hombre que los llev? a la gloria en Brasil?

Es un momento difícil que ha de tener porque nosotros estamos a las puertas del Mundial y a él un resultado negativo lo puede sacar de toda posibilidad; nosotros seguimos disfrutando de las mieles del triunfo, de estar en la cima y entre los grandes de Concacaf, que es donde queremos estar.



¿Cree que pega mucho el futbolista hondureño?

El hondureño a veces se desconcentra un poco de lo que tiene que hacer y se sale rápido del partido por la agresividad, pero es normal, es el carácter de ustedes, la actitud de pelea y guerra, no en el mal sentido si no de luchar por las cosas; nosotros como centroamericanos entendemos que es difícil sobresalir, todos es duro en la vida, entendemos esa parte de la cultura, pero la implementan de más y por ahí tal vez se complican los partidos por eso, pasan a ser más extrafutbolísticos.



¿Se ve siendo el verdugo nuestro nuevamente?

Yo espero que Honduras llegue a atacar y nos venga a irrespetar, que sea bonito ver a una Honduras jugar fútbol y a proponer, nosotros haremos nuestro partido; nos gusta que nos lleguen a jugar y a proponer como lo hizo México en el último partido, que nos irrespetó en nuestra casa y nos sacó ese orgullo que para nosotros es mejor. Esperamos que Honduras llegue a hacer un partido de propuesta ofensiva para sacar el resultado.

En la última fecha eliminatoria, Ureña marcó los tres goles de Costa Rica (dos a USA y uno a México).

¿Se le puede denominar “guerra futbolística” a este partido?

Pienso que no, una guerra no; nosotros estamos en una posición favorable y no podemos tampoco ser locos, debemos ser inteligentes y saber que tenemos muchos resultados que nos ayudan. Creo que tenemos un equipo muy maduro para hacerlo, con mucha experiencia y de nuestra parte sabemos que Costa Rica va a hacer un partido inteligente y vamos a sacar el resultado que queremos para ir al Mundial.



¿Ha platicado con “Muma” sobre ese trascendental clásico?

Realmente no, son cosas de las que poco se habla porque se respetan mucho, se va a dar la oportunidad. No podemos hablar de eso porque es darle armas al rival.



¿Cómo es su día a día con él?

Víctor es una persona especial, desde que llegué al club me recibió con los brazos abiertos y me brindó todo lo que necesitaba; él y todos los centroamericanos, la verdad me han ayudado mucho acá, pero él es el de experiencia y que conoce mejor al club. Tenemos una relación bonita, he llegado a conocer la parte humana, no al jugador; tiene una familia muy bonita, su esposa es muy buena persona, sus hijas son maravillosas. Se me han acercado muchos hondureños también de la zona y ya uno tiene sus amistades por acá.

FICHA

Nombre: Marco Danilo Ureña Porras

Fecha de nacimiento: 5 de marzo de 1990 (27 años)

Altura: 1.79 metros

Peso: 70 kg

Equipo actual: San Jose Earthquakes

Trayectoria:

Costa Rica - Alajuelense (2007 - 2011)

Rusia - FC Kubán Krasnodar (2011 - 2014)

Dinamarca - FC Midtjylland (2014 - 2016)

Dinamarca -Brøndby IF (2016)

Estados Unidos - San Jose Earthquakes (2017 - )



Mundiales

Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2009 de Egipto: 3 goles.

Copa Mundial de Fútbol de 2014 de Brasil: 1 gol.