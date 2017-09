Pinto explica por qué no convocó a Jerry Bengtson a la Selección de Honduras

El técnico Jorge Luis Pinto dio la nómina de la Selección de Honduras para los juegos ante Costa Rica y México y en dicho evento explicó la razón por la que no convoca al delantero Jerry Bengtson.

El estratega nacional empezó la conferencia hablando del regreso de Rony Martínez a la 'Bicolor' y de la lesión que sufre Óscar Boniek García.

LISTA DE CONVOCADOS DE HONDURAS PARA JUEGOS ANTE COSTA RICA Y MÉXICO

"Con Rony Martínez hemos mantenido el diálogo siempre, hemos dialogado con él, espero que esté aquí para la convocatoria final, con Boniek, tuvo un resentimiento de ligamentos y, bueno, vamos a esperar, muy seguramente va a estar con nosotros, veremos si está apto para el primer o segundo juego", comenzó declarando el colombiano.

A Pinto le consultaron sobre la sorpresa en la lista de llamados; Allans Vargas, defensor central del Real España. También aclaró por qué no llamó a Jerry Bengtson.



"El problema con Allans (Vargas) viene porque Henry Figueroa está expulsado, y Bengtson no está en condiciones, cuando sea conveniente yo haré mis criterios técnicos. Está Rony (Martínez), ¿O ya se olvidaron de Rony? antes era de (Carlo) Costly, estaban emocionados, ahora Rony está en perfectas condiciones y está ahí, Elis y Quioto también, al igual que Eddie, en el momento que haya espacio miraremos", aclaró.



"Creo que para estos dos partidos para mí no debe existir otra motivación que la clasificación al Mundial, por lo tanto vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a salir a buscar el partido allá (San José)", declaró sobre la motivación que existe en los jugadores.