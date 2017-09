Boniek García sobre la lesión: "Gracias a Dios no fue nada grave"

Luego de las alarmas por las lesiones de muchos jugadores en la Selección Nacional, las buenas noticias regresan a la H, donde uno de los afectados, Óscar Boniek García, estaría disponible para sumarse a la escuadra hondureña para los duelos eliminatorios ante Costa Rica y México.

El jugador del Houston Dynamo, luego de realizarse los exámenes, ha salido muy tranquilo al conocer que no sufre una rotura de ligamento y solamente fue el golpe.

LOS GRANDES AUSENTES DE HONDURAS EN EL CIERRE DE LA HEXAGONAL DE CONCACAF

"Me siento bien, gracias a Dios no fue nada grave, pero todavía tengo que ver que el doctor vea la resonancia. No sale nada grave, pero debo esperar que él la mira y cuanto tiempo debo esperar", comentó.

Boniek recordó lo sucedido. "Cuando salí del juego en ese momento si sentí dolor, pero luego creí que podía volver a jugar, por eso tomé el riego de volver al jugar, pero al recibir el primer pase sentí que no podía seguir arriesgando más".

Y agrega: "Yo ando normal, pero si hay un poco de molestia, pero es normal. Después de ver la jugada creí que me había roto el ligamento, pero gracias a Dios no pasó a más".

Es por eso que Jorge Luis Pinto lo tomó en cuenta y está en la nomina de 26 jugadores disponibles para los encuentros eliminatorios. "Ya habíamos comentado con él (Pinto) sobre esa posibilidad, me tomó en cuenta y vamos a ver que dice el doctor sobre la resonancia magnética".

Sobre el compromiso ante Costa Rica, García dio su análisis: "Es un partido bastante clave, donde tenemos que salir a ganar y eso nos va dar la pauta si estamos o no para la clasificación. Este es un partido de vida o muerte y hay que ir a ganar".

Boniek no cree que Costa Rica sea diferente por ya estar prácticamente clasificada al Mundial de Rusia 2018. "No creo que sea diferente. Este juego será intenso y ellos van a querer sacar un buen resultado ante su gente y despedirse de la mejor manera y por eso será complicado para nosotros".

Ante la ausencia de Carlo Costly en la Selección Nacional. "Se sabe lo que ha significado Costly en la Selección, pero lamentablemente se vino a convocar en los últimos encuentros y ahora se lesionó en su equipo y será una baja sensible, pero hay otros compañeros que darán el todo por el todo. Está Quioto, Elis, Rony Martínez, Anthony Lozano y hay que darle respaldo a ellos".

El experimentado jugador de la Selección Nacional y del Houston Dynamo espera que en el estadio Olímpico se pueda celebrar la clasificación al Mundial. "Dios primero que se nos de esa oportunidad, el profe ha dado una lista aceptable y es respetable. Ahora hay que enfocarse en esos dos partidos y sacar lo máximo de estos juegos", finalizó.