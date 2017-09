Noel bromea con Emilio Izaguirre: "Él me retiró de la Selección"

El exarquero de la Selección Nacional de Honduras, y también del Olimpia, Noel Valladares, fue protagonista este domingo en el programa "Con Pineda Chacón" al desvelar en forma jocosa una de las razones por las cuales se retiró de la Bicolor.

Noel recordó aquélla derrota 2-0 ante México el pasado 17 de noviembre del 2015 en el estadio Olímpico.

Durante una jugada en dicho encuentro el lateral izquierdo, Emilio Izaguirre, puso en aprietos al arquero. Acción que acabó con el segundo gol de los mexicanos.

TE PUEDE INTERESAR: TÉCNICO DE HONDURAS SOBRE EL PARTIDO CONTRA MÉXICO

"En el segundo gol Emilio tenía para dármela y no me la da, sino que se quizo enrrollar. Me la clavaron y yo le fui a decir", comentó entre risa el exfutbolista.

Si bien es cierto, antes de su marcha de fútbol profesional Noel ya había planificado qué haría después. Actualmente labora en el área de bienes y raíces. La afición le tiene un lindo recuerdo.

"Yo creo que Emilio me terminó retirando de la Selección por ese gol, ja, ja", dijo en broma. Noel explicó el verdadero motivo de su retiro: "Ya venía preparando mi retiro. Quise hacerlo en ese momento, porque no quería dejar el fútbol y empezar a buscar qué hacer", concluyó.