Eddie Hernández: "Todos tenemos ese deseo de anotarle un gol a Keylor Navas"

Eddie Hernández, delantero del Motagua, luego de recuperar el olfato del gol en la Liga Nacional, el técnico Jorge Luis Pinto lo tomó en cuenta en la convocatoria para los duelos eliminatorios ante Costa Rica y México, por lo que se siente motivado de poder estar presente.

"Yo creo que ahorita en la Selección con la lista que el profesor ha dado y más en la delantero hay una competencia bien positiva, donde todos tenemos ese rose. Ahora Rony Martínez está experimentando lo que es ese rose internacional, Choco, Elis y Quioto ya tienen su año de estar en el extranjero y son piezas claves en la Selección. Yo creo que hay que esperar que el profe tome la decisión a quienes va a poner y si me da la oportunidad, pues aprovecharla", comentó.

Ante la posibilidad de poder sumar minutos en este partido, el jugador espera pelear la titularidad en estos microciclo.

"No podría decir que llevo ventaja, ni en contra, yo no me creo más, ni menos que nadie. Uno siempre tiene que valorarse y más en la situación en la que estoy muy bien. Ojalá que en los entrenamientos pueda llenarle el ojo al profesor Pinto y poder ser parte de ese once".

Uno de los anhelos que no pudo esconder es el de poder anotarle gol a Keylor Navas, portero del Real Madrid.

"Creo que no solamente yo, sino que todos los que salimos al campo y más cuando tenes una figura como la magnitud de Keylor Navas, todos tenemos ese deseo de poder anotarle un gol, ojalá que se pueda dar, ya el Choco lo hizo en el partido anterior en casa. Si me da esa oportunidad el profe Pinto, pues de donde esté en el campo voy a tratar de buscar ese gol y entrar a la historia de anotarle un gol a Keylor Navas".

Eddie Hernández además aprovechó para analizar las posibilidades que tiene Honduras de asegurar el boleto a Rusia 2018.

"Ahorita estamos en unas instancias donde necesitamos si o si los seis puntos, no se puede ir a especular por un empate, así que deberíamos de jugar como que estemos en casa. Ojalá que en estos dos últimos juegos el grupo de el todo por el todo y conseguir esa clasificación".

El "cañonero" del puerto sabe que los delanteros son los que podrían ser más criticados en estos duelos. "Uno como delantero siempre está en el ojo del huracán, ya sea en lo positivo o lo negativo, ya que si tienes una y la metes sos el héroe, pero si la fallas el villano. Ojalá que no solo yo, sino que todos los compañeros podamos estar finos para poder anotar la mayor cantidad de goles que sea posible".

SOBRE EL DUELO ANTE LA UPNFM

Según Eddie Hernández, el buen accionar en los minutos que ha tenido con su equipo es lo que lo tiene en la Selección Nacional de Honduras.

"El hecho de sumar minutos y aprovechando anotando esos goles es clave para que el profe Pinto hoy nos tenga en la nomina, así que agradecerle a Diego que me ha dado la confianza en los últimos partidos y han llegado los goles".

Sobre el rival que van enfrentar. "Es un compromiso bastante difícil, yo creo que la UPNFM es un digno rival, ha venido haciendo bien las cosas, yo creo que ellos se plantean bien dentro y fuera de casa. Tiene jugadores que a pensar que no tienen renombre, pero se están esforzando para hacer las cosas bien. Motagua siempre tiene la obligación de ganar y ojalá mañana se lleve los tres puntos".

"Creo que Rubilio es el otro que lleva tres goles, también Vega y ojalá que sigamos con esa racha goleadora para ayudarle al equipo", finalizó.