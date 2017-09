Sambulá: "Pudimos haber anotado una goleada de escándalo a Costa Rica en 2004"

El técnico Raúl Martínez Sambulá todavía recuerda con alegría el histórico triunfo 5-2 ante Costa Rica disputado en el estadio Morera Soto el pasado 18 de agosto del 2004, en juego correspondiente a las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania.

La actualidad del 11 de Honduras que ganó por última vez de visita en Costa Rica en eliminatorias

"La estrategia que utilizamos para vencer a Costa Rica fue importante porque tuvimos tiempo suficiente para planificar y preparar el partido, teníamos suficiente material para trabajar en base a ese juego, fue un encuentro especial porque fue mi primer reto como técnico nacional de la Selección Absoluta", explicó

Y agregó. "Mandamos a (Óscar) "Cocli" Salgado cuatro días antes del partido a Costa Rica para que nos informara de cómo se manejaba el ambiente de la ciudad, el tipo de cancha, el clima en horas de la noche, si a ese horario soplaba mucho viento. En ese proceso nos informaron que la cancha del estadio Morera Soto era muy ancha, más de lo normal, sabíamos que tendríamos problemas en las basculaciones".

Sambulá fue nombrado por la Fenafuth como sustituto del Serbio Bora Milutinović, quien decidió renunciar de su cargo.

Sin embargo, quedaron como asistentes Oscar "Cocli" Salgado, Juan Carlos Espinoza y el preparador físico colombiano Duván Ramírez.

"Todos esos ingredientes Costa Rica los tenía preparados como parte de su estrategia, pero una noche antes del juego llegamos a reconocer la cancha y ratificamos que era muy ancha, pero en Estados Unidos habíamos trabajado en canchas similares", recordó.

El experimentado entrenador reiteró. "Lo que hicimos fue parar una línea de cuatro, cinco medios para cubrir el ancho del campo y dejamos a David Suazo sólo en el ataque para que explotara su velocidad con toda libertad. Trabajamos el partido de esa forma. Ya en el juego nos hicieron el primer gol, después logramos empatar de forma inmediata y así nos fuimos al descanso".

"En el camerino el ambiente fue espectacular, todos teníamos confianza y certeza de ganar el juego, los nervios previo al partido se fueron diluyendo en los primeros minutos. Después nos llenamos de valor, salimos con mucho entusiasmo, no variamos la estrategia, sólo mencionamos la forma como habíamos recibido el gol y mentalizarnos en concretar las jugadas".

LOS HÉROES

Los anotadores de Honduras para ese cotejo fueron de David Suazo, Julio " Rambo" de León, Amado Guevara (penal), Iván Guerrero y Saúl Martínez, por los ticos Andy Herron marcó doblete.

"Comenzando el segundo tiempo nos anotaron el segundo gol, pero volvimos a empatar, de allí hasta el final nos hicimos dueños del juego, explotamos las corridas de David Suazo, aunque creo que pudimos haber anotado una goleada de escándalo, pero fallamos", enfatizó.

Honduras salió esa noche con Noel valladares, Edgar Alvarez, Víctor Bernárdez, Júnior Izaguirre, Maynor Figueroa, Julio de León, Wilson Palacios, Mynor Suazo, Iván Guerrero, Amado Guevara y David Suazo.

"Ganar un clásico Centroamericano a Costa Rica se siente muy especial, sientes que te liberas de un gran estrés, todo ese se convierte en alegría y esperanza para un pueblo. El jugador referente que tenía Costa Rica era Pablo Wanchope, tenía buenos jugadores en todas sus líneas. Pero si Wanchope bajaba los balones, remataba de cabeza, presionaba al árbitro, era el capitán de su equipo por él que pasaba todo por eso le pusimos las marcas de Júnior Izaguirre y Víctor Bernárdez".

ACTUALIDAD DE PINTO

Honduras visita este viernes 6 de octubre a Costa Rica en la hegaxogal eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018. El encuentro se escenificará a partir de las 8:00 pm en el estadio Nacional de San José.

"Costa Rica está jugando bien, tratará de asegurar su boleto al Mundial jugando de local el clásico, creo que el profesor Pinto tiene bien estudiado al rival, ya sabe las rutas que tiene que tomar, sólo serían algunos detalles, se espera que no haya lesionados, que pueda contar con todo el plantel y esperar algunos resultados de otras selecciones", dijo

LOS REFERENTES

Para Sambulá no hay jugadores referentes en la selección que dirige el colombiano Jorge Luis Pinto, que fue el técnico titular de los ticos en la goleada 5-2.

ASÍ MARCHA HONDURAS EN HEXAGONAL RUMBO A RUSIA 2018

"Lastimosamente Costly que es un referente no va a poder jugar por lesión, hasta ahora no hemos encontrado un referente en la Bicolor, aunque tenemos un equipo parejo, tal vez pueda comandar el equipo Maynor Figueroa pero no es un referente, lo importante es que tenemos un equipo sólido".

LO DIJO:

"En la selección que dirigí tenía como referente a David Suazo, aunque ya estaban apareciendo Wilson Palacios, Mynor Figueroa, Dany Turcios, Amado Guevara, Iván Guerrero, Edgar Alvarez, Carlos Pavón, Tyson Núñez, Milton Palacios y Saúl Martínez".

Su once ideal para el choque ante los ticos el 6 de octubre

José "Buba" López, Bryan Beckeles, Maynor Figueroa, Henry Figueroa, Emilio Izaguirre, Jorge Claros, Alfredo Mejía, Boniek García, Anthony Lozano, Albert Elis y Rommel Quioto.

PARTIDOS DE HONDURAS CON SAMBULÁ COMO DT

Costa Rica 2-5 Honduras

Canadá 1-1 Honduras

Guatemala 2-2 Honduras

Honduras 1-1 Canadá

Guatemala 1-0 Honduras