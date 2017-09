Jorge Claros: "Costa Rica nos tiene mucho respeto"

Jorge Claros será una de las bajas ante Costa Rica el 6 de octubre en San José, en su caso por acumulación de amarilla.



Aunque no tendrá participación en ese duelo considera que nada está perdido y que no los pueden dar por muertos, además no creen que los ticos estén confiados a pesar del segundo lugar que ostentan en el hexagonal y casi estar en el Mundial.

FUERTE AGUACERO HACE QUE LA SELECCIÓN DE HONDURAS NO PUEDA ENTRENAR

"Esto no termina hasta que se juegue el ultimo partido y somos conscientes en la posición que estamos, que Costa Rica esté confiada creo que sería una mentira a pesar que tengan 15 puntos, sabemos de la calidad de jugadores que tienen y el profesionalismo, en esa parte no creo que estén confiados o relajados".



El "pitbull" sabe muy bien las virtudes del rival y de igual manera sus compañeros, además recalca a los negativos que en el 2010 Honduras logró el pase al Mundial en el último partido.



"Son jugadores muy técnicos y dotados, el jugador tico tiene eso desde las ligas menores por ende creo se dan los últimos resultados, hay que acordarse que en la eliminatoria a Sudáfrica se clasificó en el último partido, esperemos en Dios y en nosotros mismos poder clasificar porque mientras haya posibilidades vamos a dar la pelea".



Al mismo tiempo lamenta no estar en el Nacional de La Sabana pero desde afuera apoyará, los errores los tienen bien identificados en el grupo y el porcentaje de esperanza está latente.



"En estas instancias pues hay importancia porque uno no podrá estar en el terreno ayudando pero estaremos apoyando desde afuera para sacar los tres puntos, cuando nos hemos propuesto las cosas los resultados se han dado y sabemos que Estados Unidos y Panamá se quitarán puntos, contra el pasado no se puede hacer nada aunque duele y es horrible, caemos énfasis en los errores para que en estos últimos dos juegos no se den, la desconcentración nos ha pasado factura".



¿Directo, repechaje o eliminados? Se le preguntó y de manera tajante contestó:



"Ya sea directo o con repechaje lo que queremos es clasificar, por historia y yo jugué allá, ellos nos tienen mucho respeto, pero no vamos a ir confiados porque ellos nos respeten, eso queda a un lado y debemos hacer los nuestro que es proponer lo nuestro".



Para finalizar, el jugador de Real España aceptó que cuando Carlo Costly regresó a la selección hubo buen ambiente pero de igual manera nunca se dio un grupo dividido.



"Es algo obvio que se sentía eso (buen ambiente) y ahora que no está estamos tranquilos pues el grupo ha estado unido, algunos medios dicen que ja existido un grupo dividido pero eso no ha pasado pues hemos tenido un grupo sano y con la idea de ir al Mundial, me veo celebrando el 10 de octubre porque vamos a pelear por nuestro país, vamos a dar todo e iremos a matarnos hablando futbolísticamente".