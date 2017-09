Presidente de la federación de Costa Rica: “Jorge Luis Pinto es historia”

Rolando Villalobos fue el hombre que se hizo cargo del fútbol de Costa Rica luego que el Fifagate se llevara de encuentro al anterior mandamás de la Fedefútbol, Eduardo Li. Al igual que Jorge Salomón en la Fenafuth, le puso el pecho a las balas y ha sabido llevar un barco que parecía naufragar.

Con la mira al trascendental duelo eliminatorio del viernes 6 de octubre, que vale el boleto directo al Mundial para los ticos y la posibilidad de acercarse al mismo para los catrachos, Villalobos advierte que se espera una atmósfera completamente favorable para los suyos.

Al ser consultado sobre Jorge Luis Pinto, el estratega que los llevó a la gloria en Brasil 2014, el máximo jerarca del balompié costarricense manifestó con contundencia que siente mucho “respeto” por su trabajo, pero aclara que el colombiano “es historia, es el pasado de Costa Rica”.

¿Qué tal presidente Villalobos, todo listo para el 6 de octubre?

Sí, ya prácticamente toda la organización del partido está lista, estamos ultimando detalles, pero lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo.

Dice el presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón, que no recibieron boletos para los hinchas hondureños, ¿a qué se debió eso?

Nosotros les ofrecimos, pero no hubo solicitud, llamamos a la Federación de Honduras para preguntarles cuántos boletos ocupaban y solo nos indicaron que los de cortesía que siempre intercambiamos las federaciones de forma equitativa, pero al final no hubo requerimientos.

Ya hablando del partido, ¿qué tipo de encuentro espera el próximo viernes?

Un partido dificilísimo de dos selecciones que se están jugando su clasificación; respetamos muchísimo a la Selección de Honduras, tiene muy buenos jugadores que están muy bien dirigidos.

¿Esperaban enfrentar a Honduras sin la clasificación matemática al Mundial de Rusia?

Todas las selecciones siempre queremos clasificar lo antes posible, la oportunidad contra México se tenía y no se aprovechó, así que tiene que ser con el siguiente rival y en este caso es Honduras, con el que vamos a tratar de lograr los puntos necesarios para estar en Rusia.

Lo harán en un marco espectacular, ¿cuánto le pesará a Honduras?

El marco está garantizado, el estadio estará completamente a reventar, con una afición tica con mucha ilusión, pero le guardamos mucho respeto a la Selección de Honduras, aunque venga con bajas; creo que todos los jugadores que están ahí son merecedores de estar en ese representativo y con un técnico que nos conoce y respetamos muchísimo.

¿Ha platicado con su homólogo catracho Jorge Salomón?

No, en estos días no he podido hablar con él, los secretarios generales son los que han estado en contacto por el tema de los boletos para ver si iban a requerir, pero repito, nos indicaron que no.

La Bicolor y el Tricolor se vuelven a enfrentar en un momento sensible de una hexagonal, ¿es el destino?

Son situaciones, Honduras fue en 2010 al campeonato mundial, nosotros no; en el fútbol hay momentos en que unos están arriba y otros abajo, así es, uno tiene que tener claro que siempre hay momentos difíciles y hay que estar preparado para eso.

¿Cuán especial es volverse a medir con Jorge Luis Pinto, quien les dio mucho en el pasado?

Jorge Luis Pinto es historia, es el pasado de Costa Rica, creo que tuvimos una muy bonita experiencia en Brasil al lado de él; hoy nuestro técnico se llama Óscar Ramírez, es un DT nacional al cual hemos apoyado completamente y basamos toda nuestro pensamiento en el partido del viernes 6 (de octubre) sin pensar en si es Pinto o Honduras, es Costa Rica que tiene que trabajar por lograr los puntos que sean necesarios para clasificar al Mundial.

¿Se ve celebrando el 6 de octubre?

Dios primero nuestra Selección pueda darle esa alegría a todo el pueblo de Costa Rica, que lo ha estado esperando con muchas ansias.

CORTAS CON VILLALOBOS:

AMBIENTE: "Le espera una afición tica apoyando mucho a su equipo, metiendo duro para lograr sacar el resultado que nos permita celebrar la clasificación".

RIVALIDAD: "Fuera del campo de juego somos amigos, compartimos objetivos y es en la cancha donde se decide. En la forma en que se dice nunca lo vamos a ver, vamos a luchar por nuestra clasificación al Mundial y Honduras tendrá que venir a pelear por lo suyo, que es la posibilidad de mantenerse con opciones de ir.

KEYLOR NAVAS: "Pueden venir tranquilos, en Honduras fuimos muy bien atendidos, nos dieron buen trato, me sorprendió la admiración que la afición hondureña tenía por Keylor Navas, quien salió aplaudido al final; esas cosas significan mucho entre dos países en los que sus federaciones se han unido y han trabajado juntas".

RECIBIMIENTO A HONDURAS: "El mejor, como el que tuvimos nosotros en Honduras. Me une una gran amistad y relación con la Federación de Honduras; siempre esperamos que se sientan bien cómodos y que toda la rivalidad se defina solamente en la parte deportiva, en el terreno de juego.

PRONÓSTICO: "Nunca he sido de dar resultados, me parece que es una falta de respeto especular sobre resultados, solo hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible para que nuestra Selección tenga las mejores condiciones, para que nuestros jugadores puedan luchar por ese resultado que requerimos".

JORGE SALOMÓN: "Nos apoyamos muchísimo, al final la rivalidad es deportiva y administrativamente con ellos hemos trabajado juntos de lleno en esto; nosotros siempre estamos preocupados y pendientes de los problemas de nuestros hermanos de Centroamérica y nos hemos acuerpado mucho, nos dimos cuenta que juntos podemos trabajar mejor".

¿PANAMÁ U HONDURAS? Esto va a depender de los resultados de esa jornada, algunos tienen cosas a favor y otros en contra, pero al final los partidos tienen que jugarse, no es la historia ni la estadística, son los partidos; inclusive nosotros, dependiendo lo que suceda en Estados Unidos (EUA-Panamá), podríamos iniciar el partido clasificados. Vamos a esperar esa combinación de resultados".

LO DIJO VILLALOBOS:

"Yo no tengo en este momento relación con Pinto; le tengo muchísimo respeto, me parece que es un gran entrenador, pero nada más".

"Será un partido de mucha tensión para ambos. El que se equivoque menos y aproveche saldrá con el triunfo. Es un clásico de Centroamérica con dos selecciones que se están jugando mucho”.