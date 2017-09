Óscar Ramírez: "Pinto encontró a su equipo, es una selección muy estable"

Óscar "Machillo" Ramírez, técnico de Costa Rica, presentó los convocados para el cierre del hexagonal y habló del encuentro contra Honduras el viernes 6 de octubre.

"De Honduras, el profesor Pinto encontró su equipo el microciclo pasado, se ve una selección muy estable. En Trinidad sorprendió y es un cuadro que en los comienzos de partido es muy fuerte", inició contando en conferencia de prensa.

Y agregó: "Hay que tener cuidado en el arranque, la historia dice que por querer ir a matar nos hemos encontrado con contragolpes muy letales. Es un tema que hay que saberle entrar al juego, condicionarlo a nuestro favor".

Ramírez explica que el planteamiento de Pinto podría verse condicionado por lo que ocurra en el juego Estados Unidos-Panamá.

"Hay algo en este partido, que el marcador en Estados Unidos pueda dictar mucho que lo que quiera pretender Pinto, si hay una urgencia, que la tiene, verá si hace una presión inmediata o viene con precaución. Visualizamos lo que van a venir a realizar".

RECUERDA LAS PALABRAS DE PINTO

Al "Machillo" le pidieron enviar un mensaje a la afición tica previo al encuentro donde un triunfo los pone directo en Rusia, pero una derrota podría generar malestar y hasta mal ambiente.

"Caramba, una pregunta importante y bonita para desarrollarla, pero me agarro de unas palabras que dio el profesor Pinto, que no esperaba reacciones agresivas de parte de la afición de Costa Rica. Los últimos tiempos han marcado que somos una sociedad que nos hemos sabido manejar. La idea es que sea una celebración, si se da, sana, con principios y no ofender a nadie".