José Calderón: "Bolillo Gómez es una persona relajada, todo lo opuesto a Pinto"

El guardameta panameño José Calderón, para esta nueva temporada en la Liga Nacional de Honduras está defendiendo los colores de Marathón, tras ya haber estado con Platense.

El arquero dejó a un lado el tema de los verdolagas y habló acerca de la batalla que se tienen las selecciones de Honduras y Panamá en las eliminatorias de Concacaf, una de las dos escuadras podría ir de manera directa, al repechaje o quedar fuera del Mundial de Rusia 2018.

Ustedes ya no pueden ir dejar la clasificación a último minuto como pasó rumbo al mundial de Brasil ante Estados Unidos...

La verdad que estamos en una situación o un panorama bastante amplio porque la clasificación está abierta para tres países, Panamá, Honduras en el lado de acá y también está Estados Unidos que siempre ha estado en estas instancias ya clasificado, todos vemos que el panorama está cerrado y complicado. Panamá tiene esa ilusión de llegar a su primer mundial, hay un ambiente bien positivo porque quieren ver a su selección en Rusia y será algo histórico para nosotros. Panamá está paralizado pensando en esos partidos que vienen, vamos a pelear hasta la última instancia para que no nos pase lo de la eliminatoria pasada.

¿Consideras en estos momentos que Panamá es mejor que Honduras?

La verdad es que nosotros nos hemos fortalecido muy bien con jugadores que han venido creciendo futbolísticamente, y tenemos un poquito de ventaja sobre Honduras porque un punto es un punto, donde lo quieran ver, a nivel de goles también tenemos una diferencia muy buena, tenemos que ir a buscar el partido a Estados Unidos. Tenemos que robarles esa ilusión a ellos.

¿Crees que el triunfo que lograron acá en Honduras es el que los tiene vivos en esta eliminatoria mundialista?

Hay dos aspectos: Ese triunfo nos mantiene en la pelea por la clasificación y el punto que nos robó Honduras fue muy importante, y a decir verdad ya estuviéramos clasificados, rescatamos ese punto porque Honduras planteó un muy buen partido.

Si te tocara anotar el gol de la clasificación por equis circunstancia y que eso signifique dejar fuera a Honduras ¿Cómo te sentirías?

Me sentiría contento porque todo futbolista quiere clasificar con su país a una cita mundialista aunque me toque hacerlo yo lo haría, juego acá en Honduras y estoy agradecido por el cariño a todos los hondureños que me han recibido desde que llegué. Estamos en lados opuestos en esta eliminatoria, ojalá y Dios quiera que nos toque clasificar a los dos países y que quede fuera Estados Unidos. Tengo la fe que Panamá va a asistir al mundial, hemos sufrido mucho.

¿Será posible?

Sí es muy posible porque se pueden encontrar resultados en los partidos, perdiendo con nosotros y empatando en el último partido y que Honduras haga lo suyo, la idea es que los países centroamericanos se fortalezcan y luchen por clasificar, ojalá pasen Panamá y Honduras y que se quede fuera Estados Unidos.

¿Te has preguntado por qué Jorge Luis Pinto no convoca jugadores de Marathón?

Sí, yo me hago esa pregunta y se lo pregunto a mis compañeros también, estamos haciendo una buena temporada, por ahí dicen que solo se fija en los equipos “grandes” Motagua, Olimpia y Real España. Yo le hice la pregunta a Johnny Leverón y me dijo que no sabía, y él está haciendo una buena campaña, Marathón se merecía un llamado de unos dos o tres jugadores para estos dos últimos partidos eliminatorios.

¿Es cierto que Bolillo Gómez se odia con Pinto? ¿Les ha dicho algo a ustedes él?

La verdad es que yo no sé si se odian o qué, pero creo que el profesor Jorge Luis Pinto tiene sus cosas buenas y malas a la vez, se ha ganado el respeto de todo entrenador, pero ellos tendrán sus diferencias personales o de juego. No sé cual es la cosquilla porque el profesor Bolillo es una persona relajada, siempre sonriente, todo lo opuesto a Pinto que siempre anda serio, regaña por todo y yo creo que el jugador de fútbol también tiene que tener su libertad. Para mí esa es la diferencia de estos dos entrenadores.

¿Crees que la no armonía entre jugadores y técnico de alguna forma es lo que rompe las aspiraciones para una selección en este caso lo que ha pasado Honduras?

Creo que ese ha sido el problema de la Selección de Honduras, muchos jugadores se han peleado con el técnico por “x” o “y” motivo, algunas cosas las sé y otras no, pienso que eso no tiene que pasar porque debe de haber una armonía para que los resultados puedan ser positivos. Honduras ha tenido muchos problemas en estas eliminatorias en esa parte, jugadores importantes que no han querido venir a la Selección, pero bueno, ya son otros motivos y no puedo decir más nada. Si uno como jugador no tiene esa buena relación con el técnico las cosas no van a salir.

¿Existen temores externos fuera de la cancha en estos partidos, en especial por lo de los árbitros?

Nosotros como jugadores no debemos preocuparnos por eso, todos sabemos que siempre hay un favoritismo por las grandes selecciones de Centroamérica como México y Estados Unidos, las cosas han cambiado cuando cambiaron a dirigentes, ahora ha mejorado y esperamos que no haya ningún tipo de problema con el arbitraje.

Hemos visto que la prensa panameña ya como que ha empezado a celebrar la clasificación, ya se sienten en el mundial ¿Ustedes qué piensan?

Ellos son fanáticos y nosotros como jugadores sabemos que nos jugamos estos dos partidos son los más importantes que nos tocará enfrentar puesto a que nos jugamos este pase al mundial. El panameño la verdad no creo que esté celebrando, están positivos sí, como cualquier fanático.