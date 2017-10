Emilio Izaguirre: "Tengo la fe en Dios que clasificamos directo al Mundial"

A eso de las 9 PM de anoche arribó Emilio Izaguirre a Tegucigalpa para integrarse a la disciplina de la Selección Nacional de Honduras pensando en los duelos ante Costa Rica y México, últimos dos partidos del hexagonal y donde nos jugamos las cartas restantes para estar en Rusia 2018.

Al lateral izquierdo del Al Fayha de Arabia Saudita le tocó volar por más de diez horas pero eso no le quita ni el más mínimo porcentaje de amor por Honduras e incluso quiere jugar ambos duelos a pesar del cambio de horario y adaptación.

"Gracias a Dios estoy bien, venimos motivados porque estamos con esa esperanza y esa fe en Dios que vamos a sacar esos seis puntos y se nos va a dar ese pase directo, hay confianza y por eso estamos aquí con los compañeros y el cuerpo técnico para poder representar de la manera más honrada al país", comenzó diciendo el ex Celtic y Motagua.

Izaguirre es uno de los hombres que más suda la camiseta de la bicolor, esa H en el pecho la siente como pocos y no oculta que sería un golpe muy doloroso no conseguir el objetivo de llegar a la Copa del Mundo, al mismo tiempo se sobrepone en él, positivismo.

"Sería algo muy doloroso no conseguir el objetivo, yo creo que me voy a ir victorioso de aquí y me voy a ir celebrando ese pase al Mundial primeramente Dios así y esa es mi mentalidad".

El zurdo asegura que él no piensa en ninguna fiesta montada por los ticos, él como un hombre creyente de Dios confía en conseguir el objetivo.

"A mí no me interesa lo de Costa Rica, yo tengo la fe en Dios que vamos a ir a sacar los tres puntos allá y los tres ante México, tenemos la fe en Dios que todo nos va a salir bien. Nosotros vamos por esos seis puntos y creo que ahí se van a quitar puntos, tengo la fe en Dios que clasificamos directo al Mundial y cumplir el sueño mío y de todos los hondureños".

Para finalizar, adelantó que viene en buen estado físico y con ritmo de juego pues en el continente asiático ha tenido participación, cosa que no tuvo en los últimos dos años con el Celtic de Escocia.

"Jugué el sábado el último partido y he venido jugando todos los partidos en mi equipo, feliz por estar nuevamente compitiendo y en ritmo para la selección", concluyó.