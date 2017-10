Boniek García: "Es difícil que juegue; Pinto me pidió que viniera y por eso estoy aquí"

Óscar Boniek García todavía no tiene claro si podrá jugar en el cierre del hexagonal de Concacaf. El volante derecho del Houston Dynamo tiene una lesión muscular y eso lo tiene algo preocupado.

"Es complicado porque tengo una distensión de ligamentos y vamos a ver cómo me siento en los próximos días" dijo el jugador del Houston en su llegada al aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa.

Sin embargo, Boniek atendió el llamado a la Selección sin ningún problema.



"El médico me dijo que necesitaré dos semanas o más para sanarme así que vamos a esperar a ver qué pasa. No he tenido ritmo de competencia solo he estado con el preparador físico así que espero sentirme mejor; el profe Pinto me pidió que viniera y por eso estoy aquí" agregó.



En cuanto a la posibilidad de estar al menos unos minutos contra Costa Rica o México, el volante aseguró que: "No te podría decir porque he estado trabajando por separado y espero que me revise el médico para poder jugar; es difícil que juegue, no te lo puedo decir hasta que vea al médico".



García lamentó que le tocara estar lesionado en este momento tan crítico que vive la Selección en el que se juega el pase al mundial.

"Son cosas que pasan en el fútbol pero espero que los que estén al cien por ciento puedan jugar y lograr el objetivo", dice.

Añadió que: "Hay jugadores con bastante capacidad para jugar de inicio y espero que logren la meta que nos propusimos que es la clasificación".



Del momento futbolístico que viven sus compañeros de equipo, Alberth Elis y Romell Quioto dice:"Vienen con confianza y con gol y espero que se les den los goles en los dos partidos eliminatorios".