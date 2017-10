Romell Quioto: "No podemos dar ventaja si queremos estar en el Mundial"

Con la puntería fina tras haber anotado con el Houston Dynamo, el delantero Romelll Quioto llegó motivado al país para unirse a la concentración de la Selección Nacional y seguir la buena racha.



"Es importante llegar así en un buen momento, con confianza, yo creo que esto nos sirve mucho para transmitirlo en la Selección, ya que es muy importante para nosotros", indicó.

Y agregó. "Nosotros vamos a tratar de buscar los dos partidos, sabemos que son juegos muy difíciles, pero también tenemos la convicción para ganarlos".



El "Romántico" del gol aseguró que no existe presión. "Estamos tranquilos, yo creo que el grupo está consciente de lo que nos estamos jugando y vamos a trabajar fuerte estos días para ir a Costa Rica a tratar de sacar un buen resultado y luego ganar ante México".



Sobre el nivel que han mostrado en la Selección. "Creo que hemos tenido altos y bajos, no nos ha ido muy bien y los resultados se nos han ido de la mano, pero en estos dos partidos no podemos dar ventaja si queremos estar en el Mundial".



Honduras ya tiene experiencia de lograr su boleto en las últimas fechas y esperan que se repita. "Ojalá que así sea. Nosotros como jugadores queremos, el pueblo también quiere y ojalá que sea así de esa manera".



"Gracias a Dios nosotros venimos bien, con ritmo y sin lesiones para preparar el primer partido ante Costa Rica. Honduras siempre sale a proponer, pero lamentablemente los resultados se nos han ido de la mano", indicó.



Romell Quioto no ocultó su deseo de poner marcarle gol a Keylor Navas, el meta del Real Madrid. "Sería muy bonito, pero lo más importante es ganar", finalizó.