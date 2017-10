Federación de Honduras desconoce si Rony Martínez se integrará a la selección

El delantero Rony Martínez, quien milita en el Baoding Yingli Yitong de la segunda división de China, fue convocado por Jorge Luis Pinto para los duelos eliminatorios ante Costa Rica y México, pero el sábado no hizo su arribo al país como estaba previsto.

En la agenda de llegada de los futbolistas legionarios, Rony Martínez debía llegar a las 8:55 de la noche con Emilio Izaguirre.

Esta es la segunda ocasión que el jugador no se hace presente al llamado a la Selección Nacional, los directivos salieron al paso y no quieren perder la cordura y lo siguen esperando. "Estamos viendo algunas opciones con él y vamos a evaluarlas", dijo Jorge Salomón, presidente de la Comisión Normalizadora.

El dirigente de la Fenafuth aseguró que sí se ha tenido comunicación con el futbolista. "Si estamos en comunicación con él, ayer por la noche hubo y vamos a esperar que es lo que pasa".

Pero hasta la fecha no se tiene un panorama claro del futuro del jugador. "La verdad que no tenemos una explicación clara por qué no se montó en el vuelo, estamos esperando una respuesta, tiene el boleto para venirse y estamos a la espera de eso".

Sin lugar a dudas, si el jugador no hace su arribo en las próximas horas, las dirigencia de la federación tomará medidas disciplinarias al respecto. "Esperaremos hoy domingo y ver si agarró el vuelo, ya mañana por la mañana tomaremos una decisión con el cuerpo técnico".

Las autoridades de FENAFUTH recientemente ya tomaron medidas disciplinarias con Roger Espinoza y el Kansas City y esto mismo podría pasar con Rony Martínez y el Baoding Yingli Yitong. "Definitivamente", aseguró Salomón.

Además dejó claro. "Rony está ahí porque se le convocó para jugar el partido en Costa Rica y San Pedro Sula, pero ya entendemos el poco agradecimiento por el país".

"Este no es un tema con los directivos, sino con el pueblo hondureño, su compromiso con el país y esperemos que pasa mañana si logra agarrar el vuelo. Esperemos que haya sido un problema personar por el que no se vino", finalizó.