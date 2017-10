Maynor Figueroa avisa previo a los partidos: "Estamos al límite"

Maynor Figueroa viene de hacer un gol con el FC Dallas, el defensor trae el ánimo a tope y espera contagiar a sus compañeros de la Bicolor de cara a los juegos eliminatorios ante Costa Rica y México.

"Ya lo hecho en el equipo queda atrás, estamos bien compenetrados en la Selección Nacional" comentó a su llegada a Tegucigalpa.

FEDERACIÓN DE HONDURAS SOBRE EL CASO DE RONY MARTÍNEZ

"Vengo a darlo a todo, con la mentalidad de lograr la clasificación, estamos al límite y nos vamos a presentar y hacer nuestro trabajo", agrega.

Figueroa comentó que aunque Costa Rica es favorito, no existe ningún temor a una goleada. "Temor no, ya los hemos enfrentado en varias oportunidades y diferentes lugares, será un partido importante porque ya sabemos lo que nos estamos jugando. Tenemos que prepararnos de la mejor manera".

Agregó que: "Nosotros tenemos que pararnos bien, estar concentrados y los que están adelante deben saber definir. Aunque tengamos la necesidad de sumar no nos podemos desesperar".

"Ya sabemos el compromiso que tenemos con nuestra gente, vamos a esforzarnos por darle esa alegría a nuestro pueblo. Este es un partido clave y estamos luchando por nuestro objetivo, que la tenemos difícil eso está claro pero siempre vamos a seguir peleando".

Queda claro que el optimismo de Maynor está al cien por ciento. "Dios mediante que logremos la hazaña, hay que hacer la lucha, seguir apretando. Ese partido ya es cosa del pasado pero nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo".

EL CASO DE RONY MARTÍNEZ

Sobre la ausencia del delantero Rony Martínez, Maynor no quiso polemizar. "No he estado al tanto de eso, alguna razón habrá. El profe tratará de darle oportunidad a otro jugador".

"Hay que fortalecernos ante cualquier circunstancia, antes de la salida de Rony al exterior tenía mucho tiempo de no estar en la Selección. Se le dio la oportunidad de salir y creo que tuvo sus motivos para no viajar. El que llegue en su lugar va a hacerlo bien".

Maynor viene con buen ritmo de juego ya que ha estado jugando de titular en el FC Dallas. "Sí... Estamos jugando y es lo más importante, cuando jugás llegás en buen ritmo. Gracias a Dios estamos bien de salud y me pongo a las órdenes del entrenador".