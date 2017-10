Brayan Beckeles: "En estos dos partidos nos jugamos el proceso de cuatro años"

Follow @GustavoRocaGOL

Brayan Beckeles ya entrena con la Selección de Honduras que se prepara para encarar los duelos del 6 y 10 de octubre ante Costa Rica y México en San José y San Pedro Sula, respectivamente.

El jugador del Necaxa de México sabe que estos dos partidos son los más importantes de toda la eliminatoria, pues sabe que ahí está el boleto de la felicidad o la tristeza.

"El deseo que tiene Honduras es lograr la clasificación", comienza diciendo Beckeles antes de unirse a los entrenamientos de la bicolor catracha.



Sobre las ausencias de última hora de Rony Martínez y Antony Lozano: "Aquí nosotros lo estamos viendo de otra manera, son dos partidos e igual sé que Choco y Rony quieren estar aquí, pero nos estarán apoyando desde fuera".



"Desgraciadamente es cuando se muere alguien, aquí nosotros somos afortunados que tenemos la oportunidad, todo es verlo de la mejor manera, nosotros jugamos futbol porque Dios nos dio ese don", añade.

"En estos dos partidos nos jugamos el proceso de los cuatro años; tenemos que tratar de dar lo mejor por el pueblo hondureño", aduce el lateral derecho que ya sabe qué es jugar una Copa del Mundo.

Brayan Beckeles alargó más el tema de las ausencias y dice que tiene plena confianza en sus demás compañeros. "Creo que ahorita es pensar en los que están acá, está Eddie (Hernández), Ovidio (Lanza), Christian (Altamirano), hay muy buenos jugadores; es una gran oportunidad para Eddie, las puertas se abren y hay que aprovecharla".

Sobre Costa Rica, opina: "Es una selección que merece respeto, vienen haciendo bien las cosas, ya clasificaron al Mundial pero nosotros estamos fuertes y claros, aquí estamos 11 contra 11, ellos no se juegan la clasificación, nosotros sí, y ese sueño no no lo quitara nadie", cerró diciendo.

