Las opciones de Honduras en ataque tras la baja de "Choco" Lozano

Sin duda estas son malas noticias en la Selección de Honduras. Antony Lozano no estará el 6 de octubre ante Costa Rica ni el 10 ante México, por las eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

El motivo es debido a la lesión que sufrió el hondureño en la cara, pero la polémica está en que el "Choco" si jugó con el Barça B utilizando una máscara, pero no ha recibido la autorización para unirse a los trabajos de la H.

¿Y ahora qué queda? Jorge Luis Pinto no ha de estar muy contento, pues ya se sabía que no podía contar con Carlo Costly, que está lesionado, además se dio el tema de Rony Martínez, que al parecer no atenderá la convocatoria y ahora se da la baja de Antony Lozano.

La pregunta es ahora: ¿Qué opciones tiene Pinto? Seguramente el DT de Honduras buscará las mejores alternativas y se la jugaría siempre con un tridente.

Romell Quioto y Alberth Elis afortunadamente están en las mejores condiciones y todo pasa por encontrar ese centrodelantero. De la lista de convocados que dio, una de las alternativas sería Eddie Hernández, que pasa un buen momento con Motagua haciendo goles.

Eddie Hernández ya tiene experiencia en partidos con la Selección de Honduras.

Aunque ojo, también está el delantero de Juticalpa Ovidio Lanza, que no lo hizo del todo mal en la Copa Oro pasada.

Asimismo, está la opción de Rubilio Castillo, que fue convocado para suplir a Choco Lozano.