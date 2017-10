Fenafuth explota contra Rony Martínez: "No es rebeldía, es ignorancia"

El delantero Rony Martínez, se suma a la baja de Choco Lozano y este día el gerente administrativo de la Fenafuth, Gerardo Ramos, explotó y atizó contra el jugador a quien lo llamó ignorante ya que explicó que no tiene correo electrónico y solo los lee por WhatsApp y no les responde.

“Es un tema absurdo por parte del jugador, él fue convocado en tiempo y forma. El equipo donde juga Rony nunca ha dado señales de vida. Se le ha mandado todo por WhatsApp porque increíblemente el jugador no tiene un correo electrónico”, inició diciendo Ramos.

Y sigue: “No contestó Rony todo lo que se le envió y esto lo mandamos con copia a la federación China y a FIFA. Insistí con él y me respondió que no tiene ningún contacto en el equipo, se ha buscado con el contratista y responde lo mismo. El jugador no pudo hablar con nadie nunca y el equipo es un irresponsable”.

Gerardo se molestó mucho y dijo que no van a seguir insistiendo con un futbolista que no quiere venir a ponerse la camisa de la Selección de Honduras. Dijo que no era ni Carlo Costly para rogarlo.

“Nos parece extraño, él tenía que viajar el viernes a las 11:00 de la noche de Honduras, también se lo cambié para el sábado y no lo hizo. Entonces perdemos energía y desvelo en un jugador que no es Carlo Costly que sí es un futbolista comprobado que le puede servir a la Selección, entonces perdemos más tiempo en uno o en dos que no se van a poner la camisa, lo de Rony es decepcionante”, afirmó.

El delantero Rony Martínez celebra con Bryan Acosta uno de los goles contra Panamá en el empate 2-2.

Lo remató con una frase letal. “Nosotros con el esfuerzo vamos a clasificar al Mundial y estoy seguro que Rony Martínez va ser el primero en la fila para que lo convoquen, pero creo que nosotros vamos a dedicar la energía a los que sí quieren venir”.

SE LLAMARÁ OTRO DELANTERO PERO CHOCO SIGUE EN CONVOCATORIA

El dirigente hondureño confirm que hoy en horas del mediodía, el seleccionador Jorge Luis Pinto tomará la determinación de llamar uno o dos jugadores para suplir las bajas de Choco Lozano y ahora de Rony Martínez.

“Se va a convocar otro jugador se va a saber en horas del mediodía. Si sobrara Choco Lozano no insistiéramos, pero tenemos jugadores con amarillas. Insisto vamos a apoyar a los 26 que están, Choco es un jugador que está en una institución y no han sido constante”, afirmó Ramos.

Rebeldía lo de Rony: “Lo de Rony no es rebeldía es ignorancia y vamos a tomar medidas legales, porqué a uno si y a otro no, la gente que se lo llevó a China nos dijo que solo iba para un examen médico, no cumplieron, igual pasó para la Copa Oro, luego los partidos de septiembre que no vino porque iba a Hong Kong para solicitar una visa y ahora que está sentado en la casa esperando que llegue el presidente del equipo… Entonces el problema es ignorancia”, ratificó Ramos.

Sobre la baja del Choco Lozano fue claro: “Lo de Antony Lozano lo veníamos trabajando, el doctor Toledo estuvo en Barcelona la semana pasada, el riesgo de Choco no viajara era mínimo para nosotros, no para ellos y no arriesgaron. El jugador tiene miedo de sufrir algo en el vuelo porque es muy largo”.

Choco no está descartado para el juego ante México y van a hacer todo para que vuelva. “El jugador sigue en convocatoria de Selección Nacional y vamos a esperar mañana para ver si puede viajar aunque sea directo a San José, Costa Rica o para el partido contra México”, afirmó Gerardo Ramos.