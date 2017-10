Pinto: “Quiero que este equipo que tengo en mente salga con todo”

Follow @kelvindiez

Jorge Luis Pinto vive quizá la que sería su última concentración con la Selección de Honduras. El colombiano explica las razones que lo han llevado a dejar puntos claves como pasó contra Estados Unidos y Costa Rica.

Pinto responde de forma categórica porqué hace los cambios que en varios partidos no le han resultado y dice que muchos hablan sin conocer los detalles. El sudamericano se sentó en el banquillo con el caricaturista Darío Banegas en TVC y contó detalles desconocidos de lo que pasa en la Selección.

¿Cuánto pesa de que México esté con la maleta entera en el Mundial?

Pesa y no pesa porque el jugador que viene llega para ganarse su puesto o se opción para que lo lleven al Mundial si no vienen los titulares y eso también es de mucho valor y hay que ser respetuosos con equipos como ese, pero tienen buen nivel competitivo todos.

¿Al entrenador de México, Juan Carlos Osorio, cómo le mira?

Bien, un técnico capaz, un hombre preparado, serio y me parece que ha hecho un buen trabajo.

Profesor Pinto, una pregunta sobre usted en la cancha y recíbala con madurez. ¿Por qué se descompone su carácter dentro de la cancha?

Eso es lo cree la gente. Yo no pierdo la cabeza, que actúe, que sea gesticuloso, que grite, sí, pero yo tengo mi cabeza bien puesta. Lo que tengo que reclamar lo reclamo, lo que tengo que decir, lo digo, pero yo no pierdo la cabeza. Hay una frase que siempre la digo todos los días: Pinto, no pierda la cabeza ni en la felicidad ni en el dolor.

¿Y qué responde ese Pinto interior?

Lo que te digo. Hubo un partido aquí donde la gente pensó que Pinto se había vuelto loco, el Honduras vs Costa Rica en el estadio Morazán con el árbitro salvadoreño (Rodolfo Sibrián en 2004). Yo entré a la mitad de la cancha y el árbitro temblaba, sudaba y de todo y yo lo que le decía era: De aquí no me salgo si no me ponen 10 policías porque estaba manejando el partido y todo el mundo de afuera decía, ‘Pinto que está haciendo, ‘Pinto lo otro’. No, que uno gesticule y alarde es otra cosa, pero que reclame es un derecho de otra cosa, pero que uno pierda la cabeza o se vuelva loco de ninguna manera.

Ya. Pero con el colombiano Bolillo Gómez también se tocaron las manos y todo eso

No perdí la cabeza. Al contrario, le dije: ‘¿Qué estás haciendo?’ Porque él me dice: ‘Oiga, le dieron su penalti al igual que le metió la mano al árbitro contra Costa Rica’. Yo le respondí: ‘Al contrario, qué estás haciendo’ y paré. Yo no perdí la cabeza allí, solamente paré, pero no reaccioné a pegarle, yo no hago eso.

¿Eso lo tiene tranquilito y templadito como la cuerda de un violín en todo el juego?

Muy templadito pero muy equilibrado, no le quepa la menor duda. Yo sé lo que digo, sé lo que grito y sé lo que hago, ya.

Muy bien, necesitábamos esa aclaración. Para el juego contra Costa Rica, qué cosas contra reloj está trabajando, de esas que dice me urge.

Estoy trabajando un equipo compacto, corto, que no perdamos el orden ni en ataque ni en defensa porque nos van a atacar y tenemos que saber defender. No tenemos que taparnos la cabeza ni destaparnos los pies, tengo que ser muy equilibrado, en que sepamos atacar, pero no perdamos la espalda, que nos defendamos bien, pero no perdamos la forma de ataque.

¿Cómo espera encontrar en el equipo eso ahora?

La motivación del jugador, eso ayuda a esta ejecución, hoy tenemos que estar motivados al ciento por ciento y eso nos va a llevar a darlo todo, todos los futbolistas tienen que darlo todo.

¿Cómo los ha encontrado en estos días de trabajo en Comayagua?

Bien, con muchas ganas, con mucha entrega, con mucho deseo, parece que el partido fuera mañana mismo y eso me da una tranquilidad de poder ver un equipo compenetrado pero lo que más quiero es que esté concentrado. Este es el piloto del avión (se señala el mismo) y es el primero que debe estar concentrado.

¿Por qué hay tantas desconcentraciones?

Por el cansancio, el trámite del partido, confianza. Yo me confío con la pelota acá que en lugar de botarla quiero controlarla por necesidad y me anticipan… En fin, hay muchos errores de esos.

¿Qué les dijo a sus jugadores en el entretiempo del partido contra Estados Unidos?

Que debíamos hacer más goles porque no podíamos hacer más goles, que no podíamos descuidarnos pero hacer más goles.

¿Cómo determina usted los cambios. Debo poner a este en lugar de aquel?

Muchas cosas: Rendimiento de jugadores, por ejemplo, nadie conoce las condiciones físicas de los futbolistas y opinan, ‘Pinto porqué sacó a este’, pero no saben que de pronto ese jugador está agotado y tiene mucho desgaste físico. Segundo, otras características de juego. Muchos decían que porqué metí a Carlo Costly. ¿Quién de los cuatro jugadores que tenía, estaba con la capacidad para hacer goles? Lozano, goleador, Costly goleador, Quioto y Elis están muy bien. Por eso es que manejé el equipo de esa manera. De pronto la creación de juego la pudo haber hecho Boniek García y los que estaban en el campo de juego, pero lo que yo necesitaba era hacer un gol como fuera y desgraciadamente no lo hicimos, por eso vivimos esos momentos críticos del partido. A mí los partidos con el 1-0 no me gustan porque de pronto recibes dos goles y se acaba todo, entonces eso me pasó.

¿Cómo considera plantear el partido ante Costa Rica tomando en cuenta la premura que hay por ganar?

A Costa Rica hay que saberlo atacar y hay que saber defender. No podemos perder la espalda pero también tenemos que tener volumen de ataque.

¿Tiene la gente para hacer eso?

Sí, sí. Ojalá que no se nos lesione otro, pero quiero que este equipo que tengo en la mente salga con toda la actitud, necesitamos eso los 90 minutos.

¿Quiénes son titulares indiscutibles para enfrentar a Costa Rica?

Todos o ninguno, así se juega.

¿Porqué con frecuencia juega con dos jugadores con carácter defensivo, Claros y Mejía?

Porque a veces dan el equilibrio y uno lo necesita. Hay equipos que a veces no saben jugar con un solo volante de marca y hay que darles ese equilibrio, segundo que los que tienen que hacer el trabajo ofensivo que son los atacantes no están respondiendo y necesitan equilibrio, que todo el mundo sepa atacar en su medida y todo el mundo sepa defender en su medida y eso es compensar. Debo decirle que a esos dos volantes yo les pido que ataquen, les pido que rompan, que desdoblen.

¿Qué funciones espera de esos dos contenciones que hablamos?

Que sepan manejar el dominio del partido porque allí va a estar el control del juego, luego que sepan defender pero que sepan dar profundidad larga al equipo.

¿En la Selección de Honduras quien está llamado a ser la bujía, el creador del juego, el Pibe Valderrama, el Amado Guevara?

Alex López, a mí me gusta que todos lo hagan pero Alex es el más llamado y si no está él allí tenemos a Boniek García, Carlos Discua que hacen ese trabajo. Allí buscamos alternar, a veces el trámite del partido te lleva a otras cosas, antes de crear es más importante concretar. También le puedo decir que Antony Lozano también juega en esa posición, a veces de media punta.

¿De Bryan Acosta que espera?

Un volante mixto que da equilibrio, que genere fútbol, que sepa asociarse, que sepa tener la pelota porque necesitamos mantenerla.