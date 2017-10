Rubilio Castillo: "No le llamo crítico al momento que vive la Selección, es difícil pero no imposible"

Rubilio Castillo estaba esperando ese llamado a la Selección Nacional de Honduras, y es que la Bicolor siempre estuvo en su mente.

El atacante de Motagua fue llamado de urgencia y está listo para afrontar los choques contra Costa Rica y México.

"La verdad estoy emocionado por el llamado, me siento comprometido y espero llegar bien a colaborar con los compañeros. Estoy muy alegre y ahora a darlo todo en la eliminatoria", dice el motagüense.

Castillo lleva varios meses sin ser tomado en cuenta en la Bicolor pero no perdió la esperanzas de un nuevo llamado. Por fortuna, su convocatoria llegó en un gran momento. "No estoy en la selección desde que salimos campeones en la Copa Centroamericana, después me lesioné y ya no pude seguir".



El artillero que lleva 4 goles con el Motagua, llega a suplir la baja de Antony Lozano y Rony Martínez. Rubilio tendrá que fortalecer el ataque Catracho. "Yo no le llamo crítico al momento que vive la Selección, es difícil pero no imposible. Vamos a luchar por ese objetivo" afirmó.



Rubilio Castillo espera poder llevar sus goles a la Selección Nacional en estos choques definitivos ante los Ticos y Aztecas.

"Claro, estamos listos para colaborar" finalizó.