Ricardo Elencoff sobre el caso de Rony Martínez: “Gerardo Ramos debe retractarse”

Muy indignado reaccionó Ricardo Elencoff, presidente de la Real Sociedad en torno a los dicho por Gerardo Ramos sobre Rony Martinez y su no venida a la Selección Nacional para los duelos antes Costa Rica y México.



El dirigente que tuvo a Martínez por muchos años mete las manos al fuego por el ariete y dice que todo es culpa de la federación de fútbol pues no hizo el proceso de convocatoria como debería.

“No es la forma de tratar a un jugador como Rony Martinez, es una falta de respeto por parte del gerente de la selección al tratar como de ignorante a él, yo creo que los federativos quieren justificar la negligencia y quiero ser categórico en esto, Rony Martínez no está con la selección porque ellos han manejado mal el trámite de convocatoria de los jugadores, él incluso está de vacaciones en estos momentos en China, es inoperancia porque los federativos no pudieron contactar de manera directa a la gente del club”.



Elencoff dejó en claro que el delantero sí está con la intención de defender los colores patrios y por ende se le debe otro trato a la situación y no satanizarlo pues él no tiene la culpa.



“Rony a mí me manifestó que tenía toda la voluntad y el deseo de venir a la selección nacional pero la verdad es que Gerardo Ramos justifica sus errores, yo en nombre de la familia de Rony Martinez y de la familia de Real Sociedad porque él sigue siendo un referente de nuestro club, exijimos respeto porque no es la forma de dirigigirse a un jugador que le ha dado mucho al fútbol nacional y que por las mafias del deporte no se convirtió en el delantero cuando lo llevaron a Brasil y ahora sí lo anhelan”.

Para finalizar, pidió públicamente una disculpa para Rony Martinez y esta se la exige a Gerardo Ramos, gerente de la selección nacional.



“Le mandaron por whatsapp la convocatoria, que enseñen los correos si es que se contactaron con el presidente del club o los directivos chinos, no es cierto que él por ignorante o incapaz o no tenga ganas de venir, salgo a la defensa de él porque está listo para defender la patria, no es como otros que se cuidan y llegan ahí por argolla, es irrespetuoso y denigrante que hablen así solo porque él de tierra adentro y viene de un equipo humilde, Gerardo Ramos debe retractarse”.