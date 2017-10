Médico de la Selección de Honduras sobre el Choco Lozano: "Estamos molestos con Barcelona"

El Barcelona B anunció este lunes que Antony "Choco"Lozano no se integrará a la Selección de Honduras porque podría ser afectado de su fractura en el rostro por el viaje interoceánico y esto desató la molestia.

El doctor Óscar Benítez detalló el enojo que existe en el cuerpo médico y técnico de la Bicolor que ahora afrontará el cierre del hexagonal sin uno de los referentes.

"Sí tiene una lesión. Pero ellos dicen que durante el viaje y los cambios de presión puede sangrar, eso no tiene nada que ver con el impacto y el esfuerzo que hace durante un partido. Lo que le puede ocurrir durante un juego es peor y no durante un vuelo donde viene sentado", inició contando en entrevista al programa Honduras Deportiva.

EL CHOCO FUE REVISADO UN GALENO DE LA SELECCIÓN EN CATALUÑA

Benítez explicó que Guillermo Toledo, médico que acompaña a la Sub-17 de Honduras en España previo al Mundial de la India, fue a Barcelona y se reunió con el delantero y sus homólogos del club catalán.

"Estuvo con ellos y le dimos todas las facilidades al Choco para que pudiera venir. Tal es el caso que autorizamos que Guillermo, que está allá con la Sub-17, se viniera con él para ver la protección y si le pasaba algo".

Y agregó: "Desafortunadamente no es culpa del Choco y eso lo entendemos porque el cuerpo médico dice no y no viaja, allí no podemos hacer nada. Sí estamos molestos, sabemos lo que nos estamos jugando y queríamos tener el equipo completo".

Al interior entienden bien que el jugador en este momento no tiene peso para exigir algunas cosas en el club.

"Tenemos que entender la edad, se está consolidando en su equipo y en esta etapa no depende mucho de él sino del equipo donde no puede tener mucha fuerza hasta que se logre consolidar como un jugador de Primera División".

Algo que no entienden en la Selección es que si ya jugó un partido e iba de titular en otro, por qué no lo dejan viajar.

"El Choco ya jugó el primer partido con máscara, iba a hacerlo en el segundo juego, pero no lo hizo por lo que ocurre en Cataluña. Los médicos le han dicho que hay un riesgo, eso reclamábamos; que por qué no se presentaba con nosotros si estaba jugando con ellos. Lo miramos ilógico", cerró.

