El dilema de los ticos: ¿Cómo van a recibir a Jorge Luis Pinto el viernes?

Jorge Luis Pinto regresa a Costa Rica por primera vez luego de llevarlos a lo más alto en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y en la prensa de ese país se preguntan: ¿Cómo será el recibimiento del estratega colombiano?

Hay alguna división en los medios, algunos son pro-Pintos pero otros quedaron fraccionados tras los encontronazos que tuvo el ahora seleccionador de Honduras con algunos jugadores tras el Mundial lo que lo llevó a su salida de la sele.

En el canal tico Multimedios CR, el periodista Josué Quesada hace un análisis de cómo será el regreso de Pinto, pues lo que sí está seguro, es que la afición tica no olvida que Pinto los hizo llorar de felicidad y seguramente lo ovacionarán.

"Deberíamos de mostrar educación cultura, educación y sobre todo agradecimiento. No es que hay que ponerse de pie y aplaudir cuando entre Pinto y quitarse el sombrero, pero sí no silbarle, no abuchearlo y demostrar lo alfabetizado que está este país. Demostrar el agradecimiento porque lo que hizo Jorge Luis Pinto no lo ha hecho nadie en este país", dice el periodista de Multimedios CR, Josué Quesada.

Y deja claro una cosa: "¿Las broncas de Pinto? Esas creo que fueron con Paulo Wanchope y algunos jugadores, pero fueron a lo interno, a lo íntimo. Carlo Ancelotti, técnico del Bayern Munich, se le metieron a la oficina los jugadores y le dijeron no queremos a Carletto, no más el italiano. Eso creo que hicieron los jugadores en la oficina de Li o Villalobos cuando los jugadores estaban cansados del régimen casi militar de Jorge Luis Pinto, pero insisto, la bronca es con ellos, a mí me hizo disfrutar mucho", repitió Quesada.