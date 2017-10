Chelato Uclés recomienda eliminar a Rony Martínez de futuras convocatorias

El entrenador hondureño Chelato quien conoce a profundidad el fútbol de Honduras, se ha referido al caso del delantero Rony Martínez quien no ha atendido el llamado a la Selección Nacional y hace una recomendación.

“Ya no se siente el deseo y el amor de vestir los colores de la Selección Nacional, a gente como esta hay que eliminarla inmediatamente de las convocatorias. Dan a entender que la Bicolor no vale nada porque a cada rato declinan, antes eso no existía”, explica Chelato.

Y es que no es la primera vez que Rony Martínez le dice no a la Bicolor. El jugador se fue antes de la Copa Oro a China y solo iba a exámenes médicos pero no regresó para jugar el torneo cuando estaba inscrito. Pinto se molestó porque lo esperó hasta la última instancia.

Luego, Martínez fue citado para los partidos anteriores contra Trinidad y Tobago y Estados Unidos, pero antes de enviar la convocatoria declinó de venir y Pinto no lo tomó en cuenta. Para estos juegos del cierre contra Costa Rica y México fue llamado pero nuevamente no atendió y en Fenafuth lo llamaron ignorante.